Джо Байден заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к России

"Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта, продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину:
Крым - это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией,
и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России", - сказал он.
Джо Байден отметил, что 26 февраля исполняется семь лет с того момента, как Россия нарушила международное право и нормы, по которым взаимодействуют современные страны. По его словам, Россия также нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, "когда вторглась в Крым".
Власти России ранее утверждали, что Крым и Севастополь вошли в состав России в соответствии с международным правом.
Напомним, Россия в 2014 году оккупировала Крымский полуостров. На референдуме, который большинство стран мира признали незаконным, большинство людей проголосовало за присоединение Крыма к России.