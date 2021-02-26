Пт, 26.02.2021
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Джо Байден заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к России

ФОТО: AP/Scanpix

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти никогда не признают присоединение Крыма к России. Такое заявление он выпустил по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который 26 февраля отмечают в Украине, сообщает "Медуза".

"Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта, продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину:

Крым - это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией,

и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России", - сказал он.

Джо Байден отметил, что 26 февраля исполняется семь лет с того момента, как Россия нарушила международное право и нормы, по которым взаимодействуют современные страны. По его словам, Россия также нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, "когда вторглась в Крым".

Власти России ранее утверждали, что Крым и Севастополь вошли в состав России в соответствии с международным правом.

Напомним, Россия в 2014 году оккупировала Крымский полуостров. На референдуме, который большинство стран мира признали незаконным, большинство людей проголосовало за присоединение Крыма к России.

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