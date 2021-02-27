В марте состоится премьера комедийного сериала ТНТ "Девушки с Макаровым"

В главной роли - Павел Майков.

"Девушки с Макаровым" - это сериал, в котором полиция показана такой, какой ее хотелось бы видеть: здесь молодые сотрудницы с искренним рвением берутся за любые дела, их старшие наставники обладают отличным едким чувством юмора и всегда придут на помощь, а косяки, которые неизбежно случаются у новичков, станут лишь трамплинами на пути к карьере первоклассных полицейских.

По сюжету высшее руководство заменяет личный состав начальника уголовного розыска Павла Макарова на четырех неопытных девушек: старательную ботаничку Анну Туркину, пацанку и спортсменку Сашу Попову, заботливую мать-одиночку Олесю Вербу и легкомысленную красотку Катю Синицкую. Макаров не в восторге от такого подкрепления, поэтому он постоянно подкалывает новых подчиненных и раздает им нелепые задания, чтобы те поскорее уволились. Однако девушки всерьез намерены нести службу, поэтому они в ответственный момент не сдают Макарова руководству, которое только и ждет, чтобы майор подставился. Макарову, убежденному в том, что женщины не созданы для оперативной работы, придется поступиться своими принципами, понять, что главное в службе - старания и талант, и помочь недавним студенткам стать настоящими защитницами правопорядка.

Актуальный, злободневный юмор сериала обо всем на свете оценит самая широкая аудитория – в "Девушках с Макаровым" огромное количество разных персонажей со своими проблемами. А еще зрители познакомятся с четырьмя прекрасными актрисами, которые проделали большую работу, чтобы образы новых героинь российского телевидения были яркими и узнаваемыми.

Алевтина Тукан (Аня Туркина): "Когда мне прислали сценарий, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что читаю и не могу сдержать смех. Это действительно смешно, нет провисов, все персонажи и их линии проработаны, их действия оправданы. У меня внутри появилось сильное желание быть частью этой истории. Мы вчетвером с самого начала поняли, что не хотим, чтобы сериал был проходным для нас. Эта история не "Одна из...", а "Особенная"! Поэтому наш павильон стал для нас лабораторией, в которой мы творили, пробовали, экспериментировали и наслаждались процессом".

Валерия Астапова (Катя Синицкая): "На "шапке" проекта выяснилось, что я была первой, кого утвердили в сериал. Дальше долго длился кастинг, но моя Синицкая оставалась моей. Я наделила этого персонажа душой и своим жизненным опытом, подарила ей множество своих качеств, эмоций, реакций. Тем не менее, во многом мы остаемся разными. Съемки - это в принципе непростой процесс физически, энергетически и морально! Но я благодарна этому проекту за то, что он окончательно и бесповоротно влюбил меня в кино".

Елена Полянская (Олеся Верба): "На пробы я попала с подачи режиссёра Кости Смирнова. Я была у него несколько лет назад на пробах в совершенно другой проект, но благодаря им он меня запомнил и позвал в этот. В нашей профессии все может сыграть совершенно неожиданно! Когда мне прислали пробы на роль Вербы, вместе с описанием персонажа к письму были прикреплены первые 2 серии. Я их, естественно, прочитала, и они мне безумно понравились. Я смеялась в голос!".

Влада Ермолаева (Саша Попова): "Образ Саши Поповой был во мне на 10 процентов, и этот маятник надо было раскачать до 100. Я вживалась в эту роль, я стала по-другому общаться, мои манеры поменялись… Меня подстригли и поменяли цвет волос, я носила одежду оверсайз, пошла на бокс и реально стала мальчишкой. В какой-то момент от меня, женственной и нежной, ни осталось ничего! Но образ был найден, и моя жизнь кардинально поменялась на тот момент".

Вместе с Павлом Майковым и квартетом молодых актрис в сериале снялись Олеся Судзиловская ("Домашний арест"), Георгий Дронов ("Саша+Маша"), Сергей Астахов ("Королев"), Дмитрий Лысенков ("Бедные люди"), Эльдар Калимулин ("Эпидемия") и др.

Снял сериал режиссер Константин Смирнов ("ЖУКИ").

"Девушки с Макаровым" - с 9 марта в 20.00 на ТНТ!