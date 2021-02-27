Covid-19: Сколько еще предстоит промучиться?

В интервью Der Spiegel профессор медицины отмечает, что по мере роста вакцинации заболеваемость в Германии начнет падать уже в конце мая или начале июня, а к концу лета мы будем способны контролировать пандемию. Это не означает, что не будет отдельных вспышек, но будет создана возможность вернуться к нормальной жизни.

Интервалы между вакцинациями аналогичны вакцинации против гриппа

Кроме того, основатель BioNTech, разработавший первую вакцину против SARS-CoV-2, считает, что через некоторое время людям может потребоваться третья доза вакцины. На вопрос Der Spiegel, может ли это случиться самое позднее уже в следующем году, он ответил утвердительно. "Я думаю, что да. По крайней мере, чтобы поддерживать широкую вакцинационную защиту населения", - сказал Шахин.

По его словам, каждые два года может потребоваться ревакцинация, адаптированная к потенциально новым вариантам вируса. Вакцинация от коронавируса, как и защита от гриппа, может стать новой нормой.

В четверг компания BioNTech из Майнца и ее партнер из США Pfizer объявили о новом исследовании для проверки эффективности возможной третьей бустерной вакцины. Для этого 144 участника в США через шесть-двенадцать месяцев после первых двух инъекций должны будут получить третью вакцину. Исследование также оценит влияние дополнительной третьей дозы на иммунитет к циркулирующим и появляющимся в настоящее время штаммам вирусов. Со временем такая бустерная доза может потребоваться каждые два года.

В интервью журналу Der Spiegel Угур Шахин также признает, что большинство экспертов не возлагали больших надежд на возможность остановить трансмиссию вируса с помощью вакцины, поэтому 90% эффективность в этой области была удивительной. Первые данные о способности вакцины останавливать передачу вируса от одного человека к другому были опубликованы на этой неделе в New England Journal of Medicine, и в настоящее время ведется работа над их дополнением более подробной информацией.