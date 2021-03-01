​Через три месяца пройдут выборы в новые самоуправления, созданные в процессе административно-территориальной реформы (АТР).

Местные самоуправления, планируя свой бюджет на этот год, уже выделили деньги на проведение выборов, а Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) продолжает отвечать на вопросы по поводу реформы и искать средства на ремонт дорог, чтобы обеспечить жителям достижимость новых административных центров.

На введение реформы в госбюджете предусмотрено 8 036 972 евро, в том числе и дотации самоуправлениям для разработки документов развития новых административных единиц. Но кроме этих расходов, необходимы и средства на проведение выборов, а также самоуправления ждут обещанного улучшения качества дорог, ведущих в новые административные центры, и кредитов на различные цели.

Отказываются сотрудничать в разработке документов

На этой неделе, выступая на заседании одной из подкомиссий парламента, заместитель государственного секретаря VARAM Илзе Оша отчиталась о ходе АТР.

"Есть вопросы от городов государственного значения - Лиепаи, Вентспилса, Даугавпилса, Резекне и Елгавы - о разработке документов сотрудничества с близлежащими краями", - отметила Оша.

Также министерство уже разработало методику по объединению самоуправлений, и она постоянно дополняется c учетом вопросов, поступающих из самоуправлений. Например, местным властям не совсем понятны вопросы, связанные с регистрацией имущества в новых самоуправлениях, а также с перерегистрацией самих самоуправлений. Оша обещала, что эти вопросы будут решаться в сотрудничестве с Регистром предприятий, Государственной кассой и Службой государственных доходов, чтобы найти подходящее решение для всех сторон.

Под руководством VARAM также работает информативный телефон и электронная почта, на которую самоуправления могут присылать вопросы, касающиеся АТР. Каждую неделю министерство получает несколько вопросов от местных властей и, по словам Оши, отвечает лично или подготавливает информацию для всех самоуправлений. В марте планируется семинар для представителей самоуправлений, чтобы рассказать о мерах достижения непрерывной работы в период объединения.

Оша также отметила, что в некоторых случаях совместные финансовые комиссии объединяемых самоуправлений изначально не были организованы в соответствии с принципом равноправия всех объединяющихся самоуправлений. В отдельных случаях у комиссий также возникли трудности с согласованием формы работы. Однако эти вопросы уже решены, сказала Оша.

Она также заявила, что бывают ситуации, когда самоуправления отказываются сотрудничать в разработке документов совместного планирования, не предоставляя необходимую информацию ответственному самоуправлению. В качестве примера представитель VARAM привела самоуправления Рундальского, Салацгривского и Яунелгавского краев. По словам Оши, в такой ситуации есть опасения по поводу качества разрабатываемых документов, потому что без предоставления информации есть вероятность, что в будущем документы планирования нужно будет переработать и улучшить. "Это еще не решенная проблема", - уверена представитель VARAM.

Присутствовавший на заседании председатель Рундальской краевой думы Айварс Окманис не согласился с ней, указав, что Рундальский край первым из четырех объединяющихся краев подготовил и предоставил необходимую информацию.

В свою очередь, Гунтарс Красовскис, советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам информационных технологий, отметил на заседании, что новые самоуправления также сталкиваются с проблемой доступа к доменам веб-сайтов. "Одно частное лицо купило имена доменов новых самоуправлений и теперь щедро предлагает подарить их муниципалитетам, как бы представляя себя Робин Гудом, который сначала похищает, а затем жертвует похищенное от чистого сердца", - рассказал Красовскис. По его словам, это в очередной раз подчеркивает проблему защиты муниципальных доменов и обеспечения их преемственности в виртуальной среде.

На дороги - 300 миллионов евро

Говоря о финансировании ремонта дорог для лучшей достижимости новых административных центров будущих самоуправлений, представитель министерства сообщила, что в целом на эти цели запланировано 300 миллионов евро. В этом году на ремонт примерно 500 километров будет доступно более 96 миллионов евро. "В течение следующих двух лет нам нужно будет найти средства в размере еще 200 миллионов евро", - отметила Оша.

По ее словам, в этом году планируется реализация более простых проектов, чтобы обновить покрытие дорог. А в последующие два года намечены инвестиции в более масштабные проекты, например, замену гравийного покрытия на асфальт.

Также, по данным VARAM, в прошлом году самоуправлениям выделены кредиты на более чем 99 миллионов евро для поддержки экономики в кризис, вызванный Covid-19.

Всего кредиты получены для реализации 307 проектов, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности зданий, подключение жилых домов к сетям водоснабжения и для других целей. "Во второй половине года, беря во внимание возможность ухудшения эпидемиологической ситуации, самоуправления начали активнее думать о новых услугах, например, о введении удаленных услуг, чтобы снизить физические контакты, но обеспечить предоставление услуг", - отметила Оша.

Также в прошлом году, используя займы почти на 25 миллионов евро, 13 самоуправлений начали осуществление в общей сложности 17 проектов, связанных с уменьшением очередей в детские сады. И в этом году самоуправления смогут получит займы на строительство детсадов, заявила Оша.

По информации, предоставленной министерством, в 2021 году для кредитования проектов "высокой степени готовности" местным властям доступны 150 миллионов евро.

Выборы стали дороже

Тем временем местные думы, планируя бюджет этого года, также готовятся к АТР и ожидаемым в июне выборам.

Так, в бюджет Айзкраукльской краевой думы добавлены расходы на создание административной структуры нового края в размере 16 990 евро. В отличие от других лет, предусмотрены и дополнительные расходы на работу местной избирательной комиссии для обеспечения предстоящих муниципальных выборов - 32 673 евро. Самоуправление указывает, что бюджет этого года - последний, в котором обозначены приоритеты для развития города и волости. После завершения АТР и выборов новый бюджет будет рассчитан на нужды нового края, в который войдут Айзкраукле, Кокнесе, Скривери, Яунелгава, Плявиняс и Нерета.

В бюджете Лимбажского края на проведение выборов запланировано 22 000 евро, а Тукумская краевая дума для этих целей зарезервировала 117 411 евро.

Стопиньский край в процессе АТР будет включен в состав Ропажского края.

Представитель Стопиньской думы Инара Салиня информирует, что из бюджета местного самоуправления планируется выделить средства на обеспечение выборов в размере 58 251 евро. Для сравнения, на предыдущих муниципальных выборах расходы на эти цели составляли 10 500 евро.Также на разработку документов по развитию нового самоуправления государство выделило дотацию в размере 36 200 евро, еще 18 750 евро - дотация для создания структуры новой власти.

Такие же дотации от государства в бюджете запланировали и депутаты в Бауске и Балви, подтвердили представители самоуправлений.

Большие города тратят и свои деньги

Несмотря на то, что пять городов государственного значения после АТР продолжат работать как отдельные самоуправления, им придется сотрудничать с соседями. И в этих случаях на разработку документов полагается дотация от государства, но есть самоуправления, которые дополнительно выделяют и свои средства.

В экономическом отделе Вентспилсской думы сообщили, что для разработки программы развития города и Вентспилсского края в бюджете города предусмотрена дотация от государства в размере 36 200 евро.

В Елгаве на расходы, связанные с АТР, запланировано 93 000 евро, в том числе 36 200 евро от государства. Представитель думы Эгита Вейнберга сообщила, что средства необходимы для разработки стратегии долгосрочного развития и программы развития Елгавы и Елгавского края, а также нового территориального планирования для Елгавы. Деньги самоуправление будет тратить, например, на привлечение экспертов для разработки документов развития.