Стоит ли путешествовать во время каникул? 5 вопросов, на которые следует себе ответить

По мере приближения школьных каникул, которых с нетерпением ждут не только дети, но и родители, сильно уставшие от совмещения дистанционного обучения с другими обязанностями, ожидается также большая интенсивность путешествий в страны, где солнце уже достигло зенита.

Как свидетельствуют данные AAS BALTA (группа PZU), наиболее популярными направлениями в настоящее время являются:

Египет,

Канарские острова,

Объединенные Арабские Эмираты и

Мальдивы – страны, которые по-прежнему открыты для туристов даже в условиях Covid-19.

Страховщик напоминает, что люди путешествуют, количество доступных направлений также достаточно велико, но нужно понимать, что в настоящее время путешествия связаны с различными ограничениями, без соблюдения которых планы поездок могут неприятно измениться.

Полная приостановка путешествий наблюдалась в апреле и мае 2020 года, когда были закрыты государственные границы. Поток путешественников также резко упал перед Рождеством – как из-за нового типа вируса, так и закрытых вследствие пандемии международных пассажирских перевозок.

Но сейчас, несмотря на довольно жесткие ограничения из-за пандемии Covid-19, люди снова путешествуют.

Руководитель отдела продуктов личного страхования BALTA Людмила Щеголева обобщила полезные рекомендации, которые следует учесть, чтобы поездка доставила радость и не превратилась в головную боль вместо ожидаемого отдыха.

Каковы условия въезда в страну?

В каждой стране свои условия въезда, которые к тому же могут меняться от недели к неделе. Многие страны вводят ограничения на въезд или обязательную самоизоляцию, если 14-дневный совокупный уровень заболеваемости в стране проживания путешественника превышает определенное число.

В Латвии – это 50, но многие страны опираются на цветовой принцип на единой карте Европейского Союза, где Латвия в настоящее время входит в самую опасную – темно-красную – зону.

Это означает, что при въезде в любую другую страну действуют различные ограничения. Поэтому первое, что нужно сделать путешественнику, – это ознакомиться с условиями въезда и учитывать их при планировании поездки. Например, если при въезде на территорию государства вводится обязательная 10-дневная самоизоляция, может случиться, что запланированная поездка окажется короче периода самоизоляции.

В настоящее время уже около 90% стран мира требуют, чтобы въезжающие обязательно предоставили отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 48 или 72 часа до отъезда из своей страны. Такой тест также необходимо предъявить и при возвращении в Латвию, поэтому следует учитывать, что во время поездки нужно будет сдать тест в стране, где вы находитесь, ознакомиться с правилами проведения этого теста, и учитывать дополнительные расходы.

Например, по прибытии в Таиланд каждый въезжающий должен предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 и подтверждение от врача на английском языке о том, что человек здоров, а также полис страхования путешествий, который включает не менее 100 000 долларов США на лечение Covid-19. Кроме того, путешественник должен соблюдать 14 дней самоизоляции в определенном правительством жилом помещении, расходы на которое должны нести он сам.

Есть ли в пункте назначения ограничения на передвижение?

В практике BALTA были случаи, когда люди успешно добирались до места назначения, но запланированная там экскурсия заканчивалась обязательным карантином, что срывает планы дальнейших поездок.

Так некая группа туристов из Латвии была помещена на карантин в Грузии после посещения определенного региона страны, хотя в группе путешественников не было ни заболевших, ни контактов с заболевшими Covid-19.

Оказалось, что внутри страны действует правило самоизоляции при возвращении из регионов с более высокой заболеваемостью Covid-19. В Таиланде, с другой стороны, при поездках из одной провинции в другую требуется проверка состояния здоровья.

Это также важно учитывать, если во время путешествия вы планируете посетить более одной страны. Например, в Швейцарии есть ограничения на въезд из определенных регионов Австрии, Франции, Италии и Германии, хотя на эти страны в целом не распространяются дополнительные ограничения. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт советует ознакомиться с ограничениями в стране назначения – возможно, придется скорректировать маршрут путешествия, чтобы избежать непредвиденных задержек.

Стоит ли застраховать связанные с Covid-19 риски отмены и прерывания путешествия?

Поскольку Covid-19 часто протекает бессимптомно, для многих положительный тест перед поездкой может оказаться неприятным сюрпризом, который перечеркивает планы путешествий. Поэтому перед поездкой рекомендуется приобрести полис страхования путешествия, который покрывает риск отмены или прерывания поездки при заболевании Covid-19. В случае BALTA такое покрытие в настоящее время распространяется на все страны мира, единственными исключениями являются США, Канада, Новая Зеландии, Япония и Австралия.

Отмена или прерывание поездки, если этот риск включен в полис, предусматривает возмещение за отмену поездки (отели, билеты, путевки), если клиент заболевает или находится на карантине перед началом поездки (полис должен быть оформлен минимум за 5 дней до начала запланированной поездки), за нахождение в карантине за границей (до 50 евро в день) и транспортные расходы для возвращения домой в случае, если клиент помещается на карантин при положительном результате теста на Covid-19 или после контакта с инфицированным человеком.

Золотая и Платиновая программы BALTA предоставляют компенсацию также в ситуациях, когда из-за состояния здоровья (например, повышенной температуры или других возможных симптомов Covid-19) клиенту отказано в посадке на борт самолета, паром или в автобус, или ему отказано во въезде в страну. Однако у разных страховщиков разные правила, поэтому при выборе страховщика необходимо обязательно убедиться, что именно и в какой степени будет покрывать выбранный полис.

Каковы медицинские расходы и риски репатриации, связанные с Covid-19?

Во время пандемии во многих странах медицинские расходы оплачиваются государством в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Однако эта практика применяется не во всех странах, например, в Украине и в Турции государство не платит за такое лечение.

Следует учитывать, что в условиях пандемии Covid-19 стоимость медицинских услуг увеличивается, потому что даже в случае травм сейчас многие клиники отказывают в приеме иностранцев до проведения теста на Covid-19, что снова означает незапланированные расходы. Репатриация после болезни или выздоровления также требует намного более высоких затрат, чем обычно, поскольку необходимо выполнить ряд дополнительных формальностей. Стоимость медицинских услуг и репатриации исчисляется тысячами евро, поэтому каждый должен подумать об этих рисках, прежде чем отправиться в путешествие.

Эксперт советует путешественникам убедиться, что выбранный страховой полис покрывает медицинское обслуживание в тех случаях, когда оно не предоставляется соответствующей страной, включая транспортировку пациентов, репатриацию детей, если родители получают лечение за границей, а также медицинский транспорт. Также определенно стоит выбрать полис, в котором страховка действует без ограничений во всех программах, независимо от уровня заболеваемости в стране, в которую отправляется путешественник.

Будьте ответственными!

Во время путешествия соблюдение установленных в каждой стране ограничений является ответственностью самого путешественника. Точно так же, как само собой разумеющимся является предъявление проездного документа пограничнику, как должное следует воспринимать сдачу теста на Covid-19 или соблюдение обязательной самоизоляции. Страховщик не сможет помочь, если из-за умышленного нарушения правил желающему путешествовать придется заплатить штраф, или задержится запланированное возвращение в Латвию.

Что касается риска отмены поездки, страховщик может возместить только те расходы, которые могут быть доказаны. Если человек планирует путешествовать на машине и в случае отмены поездки теряет бронь гостиницы, страховщик сможет ее возместить. Однако, если путешественник решит остановиться у друзей, все расходы и убытки будут его собственной ответственностью.