В Ирландии латышка обвиняется в попытке убийства поклонника из Tinder

34-летняя Инита Романовска обвиняется в попытке убийства в жилищном комплексе в ирландском городе Лимерик 11 марта 2020 года. Утверждается, что она пыталась убить мужчину, с которым познакомилась в приложении Tinder, пишет портал Apollo со ссылкой на Liimerickleader.

В начале 2020 года Инита Романовска через приложение Tinder познакомилась с мужчиной. Несмотря на то, что они несколько раз встречались, близких отношений между ними не было.

После пары встреч они перестали общаться, однако спустя некоторое время мужчина возобновил переписку и уговорил ее еще на одну встречу.

Утром 11 марта Гард Ахерн стал свидетелем произошедшего. Сообщается, что Романовска специально ждала у здания, где жил мужчина, чтобы войти туда и встретить его. Она проникла в здание и примерно десять минут ждала в подъезде. Ахерн видел, как Романовска специально надела для маскировки черный парик.

На суде свидетель рассказал, что в 8:05 мужчина вышел из дома, Романовска проследовала за ним и напала со спины с ножом, в результате чего мужчина получил три колотые раны - в грудь и в оба плеча.

Романовска и 10 марта совершила тот же маршрут до дома мужчины и прождала больше часа, чтобы встретить его.

"Женщина перестала наносить удары только после того, как он ее ударил", - сказал Гард Ахерн.

Свидетель, видевший попытку убийства, считает, что поведение женщины свидетельствовало о спланированной стратегии и желании убить мужчину.

Обвиняемая все категорически отрицает

Женщина, осуществившая попытку убийства, категорически отрицает обвинения и утверждает, что в момент нападения не находилась в Лимерике. На первом заседании суда адвокат Джулиан Кейли сказала, что в тот день Романовска не была в Лимерике и пострадавшего мужчину не знает.

В распоряжение суда попали и видеоматериалы инцидента. Когда судья во время заседания показала Романовской кадры с камер видеонаблюдения в момент нападения, та повторно и резко отклонила какие-либо обвинения, утверждая, что это не она.

В свою очередь адвокат Романовской также считает, что большая часть записей с устройств видеонаблюдения имеет очень плохое качество, поэтому нельзя доказать, что именно латышка совершила попытку убийства.

Дело рассмотрят только в 2023 году

В Центральном уголовном суде накопились нерассмотренные дела, продвижение которых остановили мероприятия в связи с распространением Covid-19.

Суд в качестве приоритетных рассматривает случаи, когда обвиняемое лицо находится под арестом.

24 февраля обвиняемая Романовска не явилась в уголовный суд округа Дублен, поэтому судья Михаэль Уайт решил начать рассмотрение ее дела 6 марта 2023 года.

В марте прошлого года Романовска была освобождена под залог. В данный момент суд выдвинул латышке несколько условий на время судебного процесса.