Сегодня Латвия планирует получить 1170 доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech

В марте с интервалами от двух до пяти дней планируется несколько поставок вакцин производства Pfizer и BioNTech и AstraZeneca. Каждая из пяти поставок вакцины Pfizer и BioNTech будет состоять из 1170 доз. В свою очередь поставки вакцины AstraZeneca будут от 5616 до 40 912 доз.