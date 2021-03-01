Пн, 1.03.2021
Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести,… а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. Юлия Навальная
Юлия Навальная
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Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе: полиция разыскивает людей на фото

В ноябре в Даугавпилсе была совершена попытка убийства пограничника. В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить возможную связь лиц, изображенных на фотографиях, с этим особо тяжким преступлением.

Госполиция призывает рассмотреть фотографии мужчин и отозваться всех, у кого есть информация об их личности и текущем местонахождении или имеется другая информация, которая может помочь в их поиске. Связаться с полицией можно по телефонам +371 26558076, +371 26397300 или по электронной почте: kipinfo21@vp.gov.lv.

Как уже сообщал RUS TVNET, утром 6 ноября в результате нападения в одном из жилых районов Даугавпилса пострадал пограничник. Пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь в Даугавпилсской региональной больнице.

Нападавшие применили слезоточивый газ и предметом, похожим на молоток, несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу.

Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.

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Способ и обстоятельства совершения преступления дают основание считать, что произошла попытка убийства, связанная с профессиональной деятельностью пострадавшего, указали в полиции.

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