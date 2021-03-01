Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе: полиция разыскивает людей на фото

Госполиция призывает рассмотреть фотографии мужчин и отозваться всех, у кого есть информация об их личности и текущем местонахождении или имеется другая информация, которая может помочь в их поиске. Связаться с полицией можно по телефонам +371 26558076, +371 26397300 или по электронной почте: kipinfo21@vp.gov.lv.