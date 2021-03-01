Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе: полиция разыскивает людей на фото

Госполиция призывает рассмотреть фотографии мужчин и отозваться всех, у кого есть информация об их личности и текущем местонахождении или имеется другая информация, которая может помочь в их поиске. Связаться с полицией можно по телефонам +371 26558076, +371 26397300 или по электронной почте: kipinfo21@vp.gov.lv.
Как уже сообщал RUS TVNET, утром 6 ноября в результате нападения в одном из жилых районов Даугавпилса пострадал пограничник. Пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь в Даугавпилсской региональной больнице.
Нападавшие применили слезоточивый газ и предметом, похожим на молоток, несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу.
Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.
Способ и обстоятельства совершения преступления дают основание считать, что произошла попытка убийства, связанная с профессиональной деятельностью пострадавшего, указали в полиции.