"Самый сексуальный человек лежит со мной в кровати". Модель, дизайнер и возлюбленная Венсана Касселя - Тина

Семья и детство

Тина родилась в Тулузе (Франция) 5 апреля 1997 года. Ее мама Надя - итальянка по национальности, уроженка Сицилии, а отец Робин - африканец, уроженец Марокко, выросший во Франции.

"Моя мама нежная, никогда не кричит, настоящая итальянская мама. Отец строг, но он первый, к кому я обращаюсь, если необходим совет", - приводит слова девушки о родителях Marie Claire.

Вместе с братом и сестрой Тина выросла во французском курортном городке Биаррице. Она много времени проводила на пляже с доской для серфинга и серьезно увлекалась плаванием, однако ей пришлось оставить спорт из-за травмы.

Когда Тине исполнилось 15 лет, родители отправили ее на учебу во французский лицей в Мадриде.

Моделинг

Согласно данным СМИ, первые пробы Тина посетила еще в 8 лет. Так, она снималась для брендов ROXY, BILLABONG и QUICKSILVER. В свою очередь, родители были против ранней карьеры, и с этим пришлось повременить.

Однако спустя время, в подростковом возрасте, девушка все же подписала контракт с испанским модельным агентством Mad Models Management, а потом и с британским SUPA.

Как пишут таблоиды, возможно, Тину и не заметили бы, если бы не клип на песню Belinda исполнителя М. Покора. В октябре 2016-го видео с девушкой разлетелось по Сети, набрав миллионы просмотров. Образ модели вдохновил французский модный дом Jean Paul Gaultier, куда Тину и позвали поработать. Так и стартовала ее полноценная карьера и последовал контракт с известным агентством IMG Models.

В свою очередь, в этом году Тина вместе с супругом стала приглашенным дизайнером The Kooples! Коллекция Tina for Vincent вдохновлена вещами, которые модель заимствует из гардероба супруга, и подходит как мужчинам, так и женщинам.

Клип M. Pokora - Belinda

Личная жизнь

Тина Кунаки и актер Венсан Кассель впервые встретились в 2015-м на отдыхе. 18-летняя модель и 49-летний Кассель общались весь вечер, только на следующий день Венсану стало известно, сколько Тине лет. В свою очередь, модель не узнала в нем известного актера.

"До встречи с Венсаном я почти не смотрела кино - у нас дома даже телевизора не было - и звездами тоже особо не интересовалась. Поверите, даже не знала, кто он такой и почему все просят у него автограф! А он взялся меня образовывать: так вот в первом же фильме, который Венсан мне показал, главную роль играла Брижит Бардо. И я влюбилась раз и навсегда: и в него, и в нее!" - призналась Тина в недавнем интервью Harper's Bazaar.

В ноябре 2017-го СМИ писали о разрыве звезд. Кто-то заметил, что актер и модель отписались друг от друга в Instagram. А еще спустя некоторое время Кунаки заметили в Нью-Йорке в компании рэпера A$AP Rocky. Позднее Тина рассказала итальянскому Vogue, что с музыкантом они знакомы, так как она снялась в его клипе.

Клип A$AP Mob - Money Man/Put That On My Set ft. A$AP Rocky, A$AP Nast, Yung Lord, Skepta

24 августа 2018 года Венсан и Тина поженились в мэрии курортного городка Бидар возле Биаррица. На церемонию были приглашены только самые близкие люди.

"Я не ищу сексуальных людей на улице. Самый сексуальный человек лежит со мной в кровати каждую ночь", - отметила Тина в интервью Esquire.