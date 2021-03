"Самый сексуальный человек лежит со мной в кровати". Модель, дизайнер и возлюбленная Венсана Касселя - Тина

В свою очередь, в этом году Тина вместе с супругом стала приглашенным дизайнером The Kooples! Коллекция Tina for Vincent вдохновлена вещами, которые модель заимствует из гардероба супруга, и подходит как мужчинам, так и женщинам.

Клип A$AP Mob - Money Man/Put That On My Set ft. A$AP Rocky, A$AP Nast, Yung Lord, Skepta