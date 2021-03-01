Пн, 1.03.2021
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Юлия Навальная

В Елгаве ожидаются затопления из-за разлива Лиелупе

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Днем в понедельник, 1 марта, уровень воды в Лиелупе возле Елгавы быстро поднимается, и возможно затопление пойм, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Из Стальгене по реке идут большие массы льда и воды. В Лиелупе возле Стальгене уровень воды в понедельник поднялся на 0,8 метра, с начала паводка - на 3,3 метра.

Ожидается, что уровень воды снизится, когда пройдет лед.

Уровень воды в нижнем течении реки Огре стабильный. В большинстве рек уровень воды больше не поднимается, во многих местах он падает.

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