В Елгаве ожидаются затопления из-за разлива Лиелупе
Днем в понедельник, 1 марта, уровень воды в Лиелупе возле Елгавы быстро поднимается, и возможно затопление пойм, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем в понедельник, 1 марта, уровень воды в Лиелупе возле Елгавы быстро поднимается, и возможно затопление пойм, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Из Стальгене по реке идут большие массы льда и воды. В Лиелупе возле Стальгене уровень воды в понедельник поднялся на 0,8 метра, с начала паводка - на 3,3 метра.
Ожидается, что уровень воды снизится, когда пройдет лед.
Уровень воды в нижнем течении реки Огре стабильный. В большинстве рек уровень воды больше не поднимается, во многих местах он падает.