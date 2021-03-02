Возможны ли в России протесты из-за дорогих продуктов? Экономисты не верят

Данные о мировых ценах и поставках российского продовольствия за рубеж как минимум отчасти это подтверждают. Например, мировые цены на сахар с конца апреля 2020 года по декабрь 2020 года выросли на 50%. Экспорт сахара из России в 2020 году вырос на 51%.
В России же цены на сахар в 2019 году находились на минимуме за семь лет, отмечала Федеральная антимонопольная служба. То есть в 2020 году подорожание сахара может объясняться еще и эффектом низкой базы.
Похожая ситуация сложилась на рынке подсолнечного масла. Компания "ПроЗерно" сообщала в сентябре, что экспортные цены на российское подсолнечное масло побили рекорд за семь лет.
В целом, по данным таможенной статистики, экспорт продовольствия и сельхозсырья из России в 2020 году вырос на 19,6% - до 29,5 млрд долларов. Это абсолютный рекорд за весь доступный период статистики (с 2003 года), отмечала в своем исследовании консалтинговая компания "Финэкспертиза".
Лидерами по росту экспорта стали сливочное масло (рост на 75%), мясо (на 73%), сахар (на 51%), ячмень (на 42%) и картофель (на 35%).
Как отреагировали власти?
В ответ на резкое подорожание продовольствия правительство решило ввести государственное регулирование цен на некоторые продукты. Экономисты раскритиковали эту идею: по мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, искусственные ограничения цен могут привести к дефициту товаров.
Центробанк также не поддержал этот шаг. Административные меры должны применяться лишь как крайняя мера, заявила 18 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для сглаживания цен на товары, стоимость которых зависит от котировок на внешних рынках, необходимо предусмотреть рыночные механизмы, считает глава Банка России.
"И эти административные меры, конечно, если уж применяются, должны быть очень краткосрочного действия. Потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но и может привести к разрастанию этого дисбаланса спроса и предложения, наоборот, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции", - сказала председатель ЦБ.
О риске дефицита товаров предупредила также Счетная палата. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен, говорится в докладе ведомства.
Ограничение цен уже дало положительный эффект. Правда, после отмены регулирования есть риск, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, отмечает Счетная палата.
В январе 2021 года инфляционные ожидания россиян снизились, показывают результаты опроса, который регулярно проводится по заказу ЦБ.
Улучшение оценок может говорить об уверенности населения в том, что регулирование цен будет эффективным, отмечает Центр развития ВШЭ.