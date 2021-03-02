Возможны ли в России протесты из-за дорогих продуктов? Экономисты не верят

Глобальные цены на продукты находятся на самом высоком уровне за более чем шесть лет, пишет агентство. Это объясняется ростом спроса на продовольствие со стороны Китая, а также ухудшением погодных условий в некоторых частях мира и сбоями в цепочках поставок.

Ускорение инфляции по-разному влияет на население: в развитых странах подорожание продовольствия может вынудить потребителей лишь перейти на более дешевый бренд, а в бедных государствах - отправить ребенка на работу вместо учебы в школе.

Блумберг обращает внимание на рост цен в крупных странах со средним достатком, где население ждет от властей реакции на ускорение инфляции. В число таких стран попали Бразилия, Турция, Индия, Нигерия и Россия.

Включение России в этот список агентство обосновывает тем, что власти в России были вынуждены вмешаться в рыночные механизмы после резкого скачка цен на продовольствие. Население в России хорошо помнит резкий рост цен в 90-е годы, и президент Владимир Путин, популярность которого в последнее время падает, прекрасно понимает политические последствия высокой инфляции, отмечает Блумберг.

В минэкономразвития России заявили, что "подобная аналитика носит спекулятивный характер". "Росстат, минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", - говорится в комментарии ведомства.

Ухудшение ситуации в России прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследование экономической консалтинговой компании NielsenIQ написал, что в России доля финансово пострадавших от пандемии граждан выше, чем в среднем по миру. По данным NielsenIQ, в России доля таких граждан с сентября 2020 года по январь 2021 года выросла с 27% до 53%, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 46%.

Песков заявил, что Кремль не согласен с выводами этого исследования. "То, что многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения, это очевидно. Это произошло во всем мире. Но что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, вот с этим мы не согласны", - заявил Песков.

Что происходит с ценами в России?

В конце декабря Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты. Подорожание сахара, подсолнечного масла, хлеба и муки нельзя объяснить влиянием пандемии, заявил тогда президент.

"Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", - сказал Путин.