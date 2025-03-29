Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

Спасатель из Мандалая сообщил Бирманской службе Би-би-си, что в Мандалае "большинство зданий рухнуло".

"Вид Мандалая, когда мы начали спасательную операцию, был ужасен", — говорит спасатель, описывая, как люди "бегали по улицам, кричали и плакали".

"Нам пришлось спасать людей из-под завалов. Главный госпиталь Мандалая почти переполнен", — рассказывает он. По его словам, многие пострадавшие от землетрясения также перенесли сердечные приступы.

Здание самого госпиталя также пострадало, сообщил спасатель Бирманской службе Би-би-си.

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Один из жителей Мандалая рассказал Бирманской службе Би-би-си, что, по его ощущениям, земля сильно тряслась около 10 секунд. "Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, — вспоминает он. — Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня".