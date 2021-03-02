Вт, 2.03.2021
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Третий муж Линды Мурниеце высказал свою версию о причинах развода

Предпринимательница Линда Мурниеце, которая в ноябре прошлого года в вышла замуж за лиепайчанина Агриса Фрейбергса, недавно подтвердила, что они разводятся. Причину расставания изданию Kas Jauns? прокомментировал сам Фрейбергс.

Он отметил, что не хотел отношений на несколько месяцев, однако так вышло. 

"По-моему, одним из существенных факторов, который мешал отношениям, было расстояние. Я в стороне Лиепаи, а Линда - в Риге, на расстоянии нескольких сотен километров. В этом возрасте кардинально менять местожительства не каждый может. Это определенно было одной из причин расставания. 

Расстояние ломает и рушит отношения, если кто-то кардинально не готов менять свою жизнь. 

Когда были женаты, мы ездили друг к другу в гости. У нас не было общего дома. У каждого была своя среда, свои тараканы. И тараканы второго трудно принять. Мне было трудно, и думаю, что Линде тоже. У каждого своя жизнь, свои привычки..." - рассказал Агрис. 

Напомним, сейчас Линда и Агрис даже не поддерживают дружеских отношений. 

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