Третий муж Линды Мурниеце высказал свою версию о причинах развода

Он отметил, что не хотел отношений на несколько месяцев, однако так вышло.

"По-моему, одним из существенных факторов, который мешал отношениям, было расстояние. Я в стороне Лиепаи, а Линда - в Риге, на расстоянии нескольких сотен километров. В этом возрасте кардинально менять местожительства не каждый может. Это определенно было одной из причин расставания.

Расстояние ломает и рушит отношения, если кто-то кардинально не готов менять свою жизнь.

Когда были женаты, мы ездили друг к другу в гости. У нас не было общего дома. У каждого была своя среда, свои тараканы. И тараканы второго трудно принять. Мне было трудно, и думаю, что Линде тоже. У каждого своя жизнь, свои привычки..." - рассказал Агрис.