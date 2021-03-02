Превентивные ограничения и новые стратегии действия в связи с Covid-19: что предлагает правительство?

По мнению Минздрава, ожидается, что в Латвии, как и в других странах ЕС, может произойти быстрый рост заболеваемости. Ранее было заявлено, что критическим порогом для более строгих мер будет тот момент, когда на новый штамм вируса будет приходиться 5% всех случаев, напомнили в министерстве.
В настоящее время невозможно точно сказать, как будут развиваться события и насколько плохой будет эпидемиологическая ситуация, однако, учитывая вышеупомянутые тенденции и опыт других стран, необходимо учитывать наихудшие сценарии.
Кроме того, нужно учитывать, что стартовая позиция в Латвии в настоящее время плохая - заболеваемость уже и так высока, и ее снижение остановилось, поэтому дальнейший рост приведет к гораздо большим потерям, чем при росте заболеваемости с низких показателей. Следовательно, в Латвии потребуются более серьезные меры безопасности.
Поэтому, с точки зрения специалистов здравоохранени, в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений - наоборот, нужно действовать с опережением, не допуская резкого роста заболеваемости.
Смягчение приведет к дополнительным рискам, новым вспышкам и быстрому увеличению числа пациентов в больницах.
Это, в свою очередь, будет причиной для повторного введения жестких ограничений, что нанесет как экономический, так и социальный ущерб. В то же время следует учитывать, что высокая заболеваемость Covid-19 по-прежнему ограничивает другие медицинские услуги, и это будет иметь долгосрочные последствия.
Шуплинска: Из-за медленной вакцинации удаленная учеба в школах продлится до конца года
Из-за медленного темпа вакцинации в стране удаленная учеба в школах будет продолжаться до конца учебного года, заявила во вторник, 2 марта, на заседании правительства министр образования и науки Илга Шуплинска.
Она указала, что не надеется на массовую вакцинацию учителей до 5 апреля, наоборот - из-за медленной вакцинации привита будет лишь малая часть учителей, и этого недостаточно, чтобы начать очные занятия в других группах классов.
Шуплинска подчеркнула, что для того, чтобы снять стресс с детей, родителей и учителей, решением может быть формальное и неформальное образование для групп из 20 человек на открытом воздухе.
"Для детей один этот месяц может иметь решающее значение. Почему мы смотрим только на пример Эстонии? У нас есть данные по Европе!
Но и эстонцы осознают, что проблемы детей и молодых людей в будущем будут решаться годами. Тут речь не об отраслевом лобби, а о моменте передышки для родителей, учителей и детей", - сказала министр.
Для дальнейшей работы по принципу "безопасной школы" необходимо сформировать отдельную группу ученых и экспертов для более точного определения показателей заболеваемости Covid-19.
По словам министра образования, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 ниже 220 случаев на 100 000 жителей не работает в самоуправлениях с малой численностью населения, а только в крупных самоуправлениях и на национальном уровне. Она сказала, что на прошлой неделе несколько самоуправлений не соответствовали принципу "безопасной школы", потому что небольшое количество случаев коронавируса в маленьком крае сильно влияет на общую картину. Например, в Буртниекском крае всего один случай заболевания привел к тому, что двухнедельный уровень заболеваемости быстро изменился и самоуправление больше не вписывалось в принцип "безопасной школы".
Вакцинация людей с хроническими заболеваниями от Covid-19 может начаться в конце марта
Вакцинация жителей Латвии с хроническими заболеваниями от Covid-19 может начаться на неделе с 22 марта, сообщила руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению.
На сегодняшний день в процесс вакцинации вовлечено 371 учреждение. Принимая во внимание новые поставки вакцин, по словам Юхневичи, на следующей неделе темпы вакцинации будут выше.
Сейчас в Латвии продолжается вакцинация медиков, работников и клиентов центров социального ухода, а также пожилых людей. Параллельно этому идет вакцинация людей с серьезными медицинскими показаниями.
Вакцинация людей с хроническими заболеваниями может начаться на неделе с 22 марта, а вакцинация педагогов - с 5 апреля.