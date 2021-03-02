Превентивные ограничения и новые стратегии действия в связи с Covid-19: что предлагает правительство?

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш,

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Видео: Пресс-конференция

Заседание началось в 10:00.

Планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации, а также доклад Минэкономики о текущей ситуации в народном хозяйстве.

Кариньш: Прежде чем менять ограничения, мы "семь раз отмерим" и выберем правильный путь

"Мы семь раз отмерим при пересмотре ограничений и выберем правильный путь", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

Подводя итоги заседания, премьер-министр сообщил, что заболеваемость Covid-19 по-прежнему высока, в больницах кризисная ситуация, более того, новый, гораздо более опасный штамм Covid-19 распространился по всем регионам Латвии.

"Все это усложняет работу правительства. Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов.

Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения", - признал Кариньш.

Он сообщил, что группе по оперативному управлению, в которую входят представители министерств и эксперты, поручено к следующей неделе разработать два варианта пересмотра ограничений.

Кариньш добавил, что до сих пор эксперты не смогли договориться о наиболее правильной модели действий. Опыт других стран показывает, что с отменой ограничений начинается третья волна Covid-19, которая имеет разрушительные последствия.

"Условия в нашей стране другие. Однако дальнейшими действиями мы должны объединить не только правительство, но и большинство общества", - подчеркнул Кариньш.

Минздрав предлагает готовиться к введению превентивных ограничений

При оценке сценариев изменения ситуации с заболеваемостью Covid-19, в том числе в контексте прогнозируемой третьей волны, нужно готовиться к введению превентивных ограничений, заявила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпкане.

Текущая эпидемиологическая ситуация и опыт других стран, где быстро распространяется новый, на 70% более заразный тип вируса, являются серьезным сигналом к тому, чтобы не ослаблять существующие меры безопасности в Латвии. Напротив, тенденции показывают, что необходимо действовать превентивно и принимать более строгие ограничения.

Однако конкретные действия и ограничения будут обсуждаться специалистами всех министерств с привлечением служб и ученых, с тем чтобы правительство могло принять окончательное решение.

На заседании правительства во вторник, 2 марта, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков говорил о необходимости ужесточения требования удаленной работы.

Ограничения на скопление людей также являются одной из самых эффективных мер безопасности.

Строгий контроль существующих требований в обществе и на рабочем месте также является важным аспектом.