Почему чиновники ввели правительство в заблуждение о вакцине Pfizer? ZVA публикует свое объяснение

Объяснение ZVA

ZVA отмечает, что является регулирующим органом и не несет ответственности за закупку вакцин. Это означает, что ни ZVA как учреждение, ни директор ZVA не имеют полномочий покупать или заказывать какие-либо лекарства, включая вакцины от Covid-19 или другие вакцины. За закупку вакцин отвечает Национальная служба здравоохранения (NVD).

В ноябре 2020 года и до 2 декабря директор ZVA участвовал в отдельных заседаниях Кабинета министров, на которых обсуждалась стратегия Министерства здравоохранения по вакцинации против Covid-19, а также были представлены мнения всех учреждений (NVD, VM, ZVA и SPKC) и вопросы, входящие в их компетенцию.

Как указано в статье, на заседании Кабинета министров 17 ноября 2020 года эта презентация отражала мнение Министерства здравоохранения и мнение подведомственных ему учреждений. Презентацию подготовила и информацию от учреждений - NVD, ZVA, SPKC - резюмировала представитель Министерства здравоохранения (VM). Директор ZVA представил презентацию, потому что незадолго до заседания Департамент общественного здравоохранения не смог предоставить представителя VM и попросил директора ZVA сделать это.

Разъяснение информации в презентации 17 ноября

ZVA подчеркивает, что вакцина Pfizer-BioNTech не была зарегистрирована на момент презентации и что инструкция по применению не была доступна. Ряд вопросов был неизвестен в ноябре или еще не проверялся в процессе регистрации, например, когда будут доступны вакцины, сколько вакцин будет доступно или можно ли перевозить вакцины размороженными (встряхивание мРНК-вакцин запрещено), какая будет фактическая эффективность вакцинации и насколько хватит одной полной транспортированной коробки, какая вакцина будет наиболее эффективной и безопасной.

Источником информации о поставках вакцин Pfizer-BioNtech непосредственно в кабинеты вакцинации является компания Pfizer, и компания Pfizer предоставила такую ​​информацию руководящему совету по закупкам Европейской комиссии, в котором участвовали национальные агентства безопасности, а Латвию представлял NVD. Поэтому доставка без оптовика была моделью логистики, рекомендованной компанией Pfizer.

Позднее рабочая группа по закупке вакцин отказалась от этой модели, основываясь на коротком сроке хранения на центральном складе.

В статье говорится о логистике поставок вакцин, разработанной рабочей группой после 17 ноября 2020 года. Рабочая группа решила хранить вакцины Pfizer-BioNTech в Государственном центре доноров крови (VADC) в холодильных установках, необходимых для вакцин.

ZVA также заявляет, что компания Pfizer предоставила руководящему совету Европейской комиссии информацию о том, что сухой лед необходимо пополнять каждый день. Согласно информации, предоставленной производителем, транспортные контейнеры также необходимо каждые 24 часа пополнять сухим льдом.

Подчеркивается, что вакцина Pfizer обладает особыми свойствами вакцины, которые объективно отличают ее от других, и их следует учитывать при планировании. Это указано в названии слайда презентации.

По мнению ZVA, в статье, опубликованной Re:Baltica, неверно указана информация, которая известна на данный момент,