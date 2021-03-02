Вт, 2.03.2021
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Почему чиновники ввели правительство в заблуждение о вакцине Pfizer? ZVA публикует свое объяснение

ФОТО: 2shrimpS, Shutterstock.

Государственное агентство лекарств (ZVA) опубликовало ответ на статью Re:Baltica, в которой говорится, что директор агентства Свен Хенкузенс предоставил правительству вводящую в заблуждение информацию о сложности вакцины BioNTech / Pfizer. По мнению ZVA, Re:Baltica не приняла во внимание информацию, предоставленную ZVA, и статья отражает только информацию, известную сегодня и доступную после регистрации вакцины, и не принимает во внимание информацию о вакцине Pfizer, которая была доступна на сайте в ноябре прошлого года. Журналист Re:Baltica Санита Емберга указывает, что на момент написания исследования ZVA отказалось от интервью, но в последний момент прислала ответы в письменном виде.

Объяснение ZVA

ZVA отмечает, что является регулирующим органом и не несет ответственности за закупку вакцин. Это означает, что ни ZVA как учреждение, ни директор ZVA не имеют полномочий покупать или заказывать какие-либо лекарства, включая вакцины от Covid-19 или другие вакцины. За закупку вакцин отвечает Национальная служба здравоохранения (NVD).

В ноябре 2020 года и до 2 декабря директор ZVA участвовал в отдельных заседаниях Кабинета министров, на которых обсуждалась стратегия Министерства здравоохранения по вакцинации против Covid-19, а также были представлены мнения всех учреждений (NVD, VM, ZVA и SPKC) и вопросы, входящие в их компетенцию.

Как указано в статье, на заседании Кабинета министров 17 ноября 2020 года эта презентация отражала мнение Министерства здравоохранения и мнение подведомственных ему учреждений. Презентацию подготовила и информацию от учреждений - NVD, ZVA, SPKC - резюмировала представитель Министерства здравоохранения (VM). Директор ZVA представил презентацию, потому что незадолго до заседания Департамент общественного здравоохранения не смог предоставить представителя VM и попросил директора ZVA сделать это.

Разъяснение информации в презентации 17 ноября

ZVA подчеркивает, что вакцина Pfizer-BioNTech не была зарегистрирована на момент презентации и что инструкция по применению не была доступна. Ряд вопросов был неизвестен в ноябре или еще не проверялся в процессе регистрации, например, когда будут доступны вакцины, сколько вакцин будет доступно или можно ли перевозить вакцины размороженными (встряхивание мРНК-вакцин запрещено), какая будет фактическая эффективность вакцинации и насколько хватит одной полной транспортированной коробки, какая вакцина будет наиболее эффективной и безопасной.

Источником информации о поставках вакцин Pfizer-BioNtech непосредственно в кабинеты вакцинации является компания Pfizer, и компания Pfizer предоставила такую ​​информацию руководящему совету по закупкам Европейской комиссии, в котором участвовали национальные агентства безопасности, а Латвию представлял NVD. Поэтому доставка без оптовика была моделью логистики, рекомендованной компанией Pfizer.

Позднее рабочая группа по закупке вакцин отказалась от этой модели, основываясь на коротком сроке хранения на центральном складе.

В статье говорится о логистике поставок вакцин, разработанной рабочей группой после 17 ноября 2020 года. Рабочая группа решила хранить вакцины Pfizer-BioNTech в Государственном центре доноров крови (VADC) в холодильных установках, необходимых для вакцин.

ZVA также заявляет, что компания Pfizer предоставила руководящему совету Европейской комиссии информацию о том, что сухой лед необходимо пополнять каждый день. Согласно информации, предоставленной производителем, транспортные контейнеры также необходимо каждые 24 часа пополнять сухим льдом.

Подчеркивается, что вакцина Pfizer обладает особыми свойствами вакцины, которые объективно отличают ее от других, и их следует учитывать при планировании. Это указано в названии слайда презентации.

По мнению ZVA, в статье, опубликованной Re:Baltica, неверно указана информация, которая известна на данный момент,

вводя в заблуждение, что она была доступна 17 ноября 2020 года.

До 21 декабря 2020 года и ноября прошлого года процесс регистрации какой-либо вакцины против Covid-19 еще не был начат. В то время все вакцины против Covid-19, которые в настоящее время разрешены, все еще находились на одной фазе исследований, и ни одна из вакцин не была представлена ​​в Европейское агентство по лекарственным средствам (EZA) для оценки в фазе III клинических испытаний (испытания на людях). Европейское агентство по лекарственным средствам только 1 декабря получило заявку от BioNTech-Pfizer на регистрацию вакцины Covid-19, разработанной этими компаниями.

ZVA обратило внимание на процесс регистрации не только на заседаниях, но и публично предоставила эту информацию СМИ и жителям.

Со своей стороны, EZA отметила, что запланированные сроки регистрации вакцины могут также варьироваться в зависимости от процесса регистрации, если представленные данные недостаточны для того, чтобы сделать разумные выводы о качестве, безопасности и эффективности вакцин, и компании должны будут предоставить дополнительная информация о вакцинах.

Министерство здравоохранения провело проверку службы по закупкам вакцин против Covid-19, и в результате этой проверки отчет стал доступен для всех на сайте Министерства здравоохранения. Решение о централизованных закупках в сфере здравоохранения принимает NVD в соответствии с его регламентом.

Комментарий журналиста Саниты Емберги

Емберга рассказывает, что во время написания статьи она неоднократно связывалась с ZVA и Свеном Хенкузенсом, в том числе отправляя конкретные вопросы, тем самым давая возможность подготовить точный ответ.

"В интервью было отказано, письменные ответы были отправлены за последние 2 минуты до крайнего срока", - отмечает она.

Публикацию объяснения ZVA она называется "стандартной тактикой - не высовываться, не разговаривать, а распространять заявления",

подчеркнув, что Хенкузенс не давал интервью СМИ с декабря прошлого года.

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