Шуплинска: из-за медленной вакцинации удаленная учеба в школах продлится до конца года

Она указала, что не надеется на массовую вакцинацию учителей до 5 апреля, наоборот - из-за медленной вакцинации привита будет лишь малая часть учителей, и этого недостаточно, чтобы открыть очные занятия в других группах классов.

Шуплинска подчеркнула, что для того, чтобы снять стресс с детей, родителей и учителей, решением может быть формальное и неформальное образование для групп из 20 человек на открытом воздухе.

"Для детей один этот месяц может иметь решающее значение. Почему мы смотрим только на пример Эстонии? У нас есть данные по Европе! 1

Но и эстонцы осознают, что проблемы детей и молодых людей в будущем будут решаться годами. Тут речь не об отраслевом лобби, а о моменте передышки для родителей, учителей и детей", - сказала министр.

Для дальнейшей работы по принципу "безопасной школы" необходимо сформировать отдельную группу ученых и экспертов для более точного определения показателей заболеваемости Covid-19.