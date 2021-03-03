Кто распространяет неправду о вакцинах Covid-19 в странах Балтии?

Еще недавно журналисты считали противниками вакцинации главным образом только заблудившихся в информационном потоке молодых мамочек. Однако с приходом Covid-19 ситуация существенно изменилась. К движению против вакцинации присоединились мужчины, которые распространяют в соцсетях дезинформацию в большинстве своем импортированную из-за границы. Кто ее распространяет? Это поборники здорового образа жизни и другие охотники за выручкой, это жаждущие политического капитала и фанаты пропаганды Кремля – пестрая компания.
Литва. Влиятельные поборники здорового образа жизни
Йолита живет в Вильнюсе и впервые встретилась с сомнениями насчет вакцин в группе для беременных. Сперва планировала вакцинировать детей тем, что отмечено в детском календаре прививок, но в итоге на нее повлияли другие родители. "Поняла, что есть информация, которую я не знаю. Начала искать - нашла несколько групп на Facebook". Ее решение отказаться от вакцин шокировало свекровь – врача.
С Йолитой (имя изменено) говорили в июне прошлого года. Тогда она осуждала «цензуру» на Facebook или сотрудничество с фактчекерами, которые соответствующей оценкой отмечают неправдивую информацию. Рассказывала, что ей нравиться смотреть London Real – великобританское интернет-телевидение, которое обвиняют в распространении теорий заговоров. При помощи London Real прошлым летом зрители увидели видеофильм Пландемия, который получил огромную популярность и где Covid-19 отображается как глобальная афера в интересах фармкомпаний, а также рассказывается неправда о вакцинах.
До начала вакцинации, чтобы определить влияние движения ее противников, литовская парламентская комиссия прошлой осенью обратилась за помощью к военным. Они анализировали соответствующие комментарии в ноябре на платформах крупнейших медиа и в соцсетях.
Начальник Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы Гинтарас Коризна рассказывает, что среди участников дискуссий, которые были проанализированы, так называемых радикальных антиваксеров было 7%. Коризна заметил, что они не только пишут комментарии, но и пытаются помешать работе государственных учреждений, например, массово отправляют электронные письма депутатам или на правительственные э-майлы. "Наши аналитики считают, что они сперва координируют свои действия в закрытых группах и затем действуют публично", - говорит Коризна. Большинство публично доступных страниц, которые они анализировали, связаны с каналами на Youtube или страницами узкого профиля на Facebook, распространяющими теории заговоров. 70% содержания было не на литовском языке, причем две трети из этих 70% - на русском. Исследователи отмечают, что начало теорий заговора о вакцинах против Covid-19 следует искать летом прошлого года. Их легко распространить, если по этому вопросу общество расколото. В 2014 году Витянис Андрюкайтис, тогда министр здравоохранения Литвы, издал указ, по которому детским садам требовались справки, что дети вакцинированы. Это мобилизовало родителей и политиков. За два года более 80 родителей безрезультатно обращались с жалобами в бюро омбудсмена по равным возможностям. В 2015 году четыре депутата парламента из разных партий подали в суд касательно требования справок о вакцинации в детских садах. Высший административный суд Литвы позже признал этот указ противозаконным. В то время недовольные решением министра объединились в ассоциацию, которая теперь малоактивна. Теперь дезинформацию о вакцинах удачно распространяют влиятельные мужчины, которые связаны с политикой. Они утверждают, что от Covid-19 защитит здоровый образ жизни, а не вакцины.
В Литве среди наиболее активных распространителей дезинформации о вакцинах против Covid-19 депутат Европарламента Виктор Успасских (слева), депутат Сейма Дайнюс Кепенис, самопровозглашенный психотерапевт Мариус Габрилявичус и миллионер Угнюс Кигуолис. Фото: скриншоты с Facebook.
Около 20 лет Виктор Успасских из Партии труда, которого когда-то обвиняли в подделке данных бухгалтерии, но позднее оправдали, путешествовал между Европарламентом и парламентом Литвы. В это время он перестал есть мясо, курить и употреблять алкоголь. Прочувствовав на себе новую роль — гуру здоровья, он заявил в соцсетях, что может "съесть" коронавирус и остаться невредимым. Для лечения Covid-19 он предлагает структурированную воду. Ее производит предприятие, чьи доли опосредственно принадлежат его детям. Успасских высказывался на Facebook и Youtube, что вакцины «продырявливают» иммунитет и что его партия защитит тех, кто отказывается вакцинироваться.
У депутата на Facebook 45 тыс. подписчиков. У него также самые большие затраты на Facebook рекламу в Литве, свидетельствуют данные соцсети. Он сам, Партия труда и некий неуказанный источник для рекламирования страницы с марта 2019 года по январь 2021 года потратили почти 66 тыс. евро.
Мариус Габрилявичус, известный также как Максималиетис, за это же время на рекламу своих страниц потратил 18 тысяч. Габрилявичус представляет себя как гипнотерапевта, который помогает людям преодолеть зависимости.
В 2019 году он пробовал создать политическую партию, которая поддерживала Миндаугаса Пуйдокаса в борьбе за должность президента. В свою очередь в прошлом году страницы связанные с Габрилявичусом поддерживали протесты против ограничений правительства во время пандемии. Еще за много месяцев до того, как утвердили первую вакцину, эти активисты винили Билла Гейтса в "принудительной вакцинации". У Габрилявичуса на Facebook 185 тыс. подписчиков, у другой созданной им страницы – 41 тыс.
О вакцинах и безопасной жизни нравиться говорить и Дайнюсу Кепенису, основателю школы здорового образа жизни, которого в 2016 году избрали в Сейм от Союза крестьян и зеленых. На заседаниях парламента он необоснованно заявлял, что вакцины содержат остатки обезьян и абортированных эмбрионов, а на его домашней странице "блокировка принудительной вакцинации детей" указана в качестве одного из достижений депутата. Благодаря многочисленным неправдивым утверждениям Кепениса о Covid-19, у фактчекеров всегда была работа.
В качестве депутата парламента Кепенис организовывал конференции, где пытался свести скептиков вакцин с должностными лицами. Они многими критиковались. В них принимал участие и миллионер Угнюс Кигуолис, который десятилетиями находится в центре внимания СМИ из-за своих отношений, авто и собственности. Теперь же фактчекеры Литвы идентифицировали Кигуолиса как одного из главных распространителей теорий заговоров о Covid-19.
Фактчекеры отмечают, что Кигуолис использует символы общины QAnon, которая зародилась в США. Община основана на необоснованном на фактах убеждении, будто уже бывший президент США Трамп руководит невидимой борьбой против очень влиятельной элиты сатанистов и педофилов. На наш вопрос, каковы его отношения с движением QAnon, Кигуолис письменно ответил: «Наверное такие же, как у вас». После выхода латышской версии этой статьи, Кигуолис написал блог, в котором заявляет, что авторы статьи получили заказ от фонда "Открытое общество".
Летом и осенью 2020 года в литовской Twitter-общине произошел бум профилей, содержащих букву Q. Часть из них удалили. Литовское общественное СМИ ЛРТ сообщило, что связанные с QAnon группы на Facebook и Telegram координировали протесты против ограничений во время пандемии. Среди них была и группа Габрилявичуса (он же Максималиетис) minfo.lt, одним из модераторов которой является популярный в Литве силач Жидрунас Савицкас.
Если Кигуолис и Пуйдокас используют зашифрованные намеки, то один из бывших кандидатов в президенты Казимерас Юрайтис распространяет теорию заговора QAnon совершенно открыто. Его интернет-страница содержала семь видео под названием "Новости Q".
Эстония. От обсуждения опухоли после вакцины до насилия
Вопрос о детской вакцинации имеет длинную историю и в Эстонии. В 2003 году там решали вопрос о том, как поднять уровень вакцинации среди детей, который резко снизился после того, как прививки больше не были обязательными. Тогда звучали упреки в сторону врачей из-за того, что они недостаточно тщательно заполняют прививочные паспорта и напрасно тратят государственные деньги, потраченные на вакцины. Теперь же ситуация в Эстонии изменилась – главный вопрос касается не денег, а последствий невакцинации.
В 2014 году ответственное министерство создало рабочую группу, которая должна была информировать население о пользе вакцинации. Спустя три года пришли к выводу, что ожидаемый результат не достигнут.
В Эстонии на данный момент самый низкий охват вакцинацией среди стран Балтии. Как отметило Агентство здоровья, в стране около 10 тыс. детей, родители которых приняли решение не вакцинировать их от кори. Данные: Всемирная организация здравоохранения.
В то же время все популярнее становилась Facebook-группа "Побочные эффекты вакцин и медикаментов". Она как магнит за несколько лет привлекла тысячи различных людей. Среди участников есть и знаменитости, например: депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон из популистской партии EKRE, певица Ленна Куурмаа, писатель и журналист Керту Ракке.
В 2017 году группа в основном публиковала информацию для родителей. Так, когда у одного ребенка после получения вакцины от туберкулеза опухла рука, в группе разместили фотографию руки и обсуждали опухоль. Сейчас картина совсем иная. Самые популярные посты страницы в прошлом году – это теории заговоров о том, что в больницах пациентов с Covid вовсе нет, СМИ подкуплены, маски не работают, а Билл Гейтс всех чипирует. Все эти идеи берут свое начало из-за границы.
В течение года количество участников группы выросло с 10 до 14 тыс. Это примерно в два раза больше, чем у крупнейшей группы антиваксеров в Латвии. Наиболее резкий прирост случился осенью, когда в школах вступили в силу более строгие правила по ношению масок, и в декабре, когда началась вакцинация.
Негосударственная организация, которая содержит эту Facebook-группу, также собирает и пожертвования, которые помогают распространять неправдивую информацию. Например, в конце 2020 года на нескольких известных радиостанциях звучала реклама, в которой людей запугивали вакцинами от Covid-19. Организация также публикует книги, проводит семинары, даже продает кофейные кружки.
Неправдивую информацию о вакцинах наряду с дезинформацией о Covid-19 распространяет и другая популярная в Эстонии страница фейковых новостей — Telegram. У нее на Facebook почти 70 тыс. подписчиков, что намного больше, чем у любой из подобных страниц в Латвии. Ее создатели, очаровательная эстонская пара Хандо Тынумаа и Марианн Йоонас раньше публиковали на ней в основном светские истории и советы по улучшению самочувствия, а для достижения большей аудитории снимали видеоинтервью с разными знаменитостями. Во время пандемии они обратились также к конспирологии, что существенно увеличило число их подписчиков на Facebook. Часть содержания интернет-страницы доступна лишь платно. При этом во время пандемии Telegram издавал еще и журнал, в котором утверждалось, будто коронавирус выдуман. Журнал выставлялся на полках в магазинах, на виду у всех посетителей.
Недавние нападения на должностных лиц показывают, что теории заговоров идут рука об руку с насилием: как словесным, так и физическим.
Ирья Лутсар – эпидемиолог и главный советник правительства по борьбе с Covid-19. Ей позвонил Андрей Вестеринен, русский пропагандист и юрист, который борется против требования носить маски и ограничений рабочего времени ресторанов. По телефону эпидемиолога высмеяли, после чего сделанную без разрешения запись разговора выложили в сети. Запись быстро получила популярность среди распространителей теорий заговора, а позже у Вестеринена уже упомянутый Telegram взял интервью. Нападение на эпидемиолога осудила премьер-министр Эстонии, ученые и врачи.
Неделю спустя последовало нападение на главного хирурга Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Талвинга, который также является членом научного совета по Covid-19 правительства. В конце рабочего дня, когда врач отправился к своему авто, кто-то ему в лицо плеснул мочу, а у автомобиля была проколота шина. Полиция заявила, что нападение не связано с должностью Талвинга в совете.
Оба случая стали первым сигналом, что известные в обществе ученые могут обоснованно бояться высказываться. После нападений их не обеспечили никакой дополнительной защитой.
На данный момент законы по ограничению дезинформации в Эстонии не работают. Для того, чтобы против кого-то обратиться, нужно доказать, что она может причинить реальные отрицательные последствия. Также и интернет-страницы из-за неправдивой информации не закрываются.
Латвия. Вовлечение полиции не останавливает
В Латвии нет настолько очевидной поддержки убежденным антиваксерам как в Эстонии и нет также таких влиятельных распространителей теорий заговора как в Литве. Однако людей, которые не хотят вакцинироваться, не меньше.
Частичное объяснение этому дает опрос SKDS по заказу портала общественных СМИ LSM. Наиболее негативное отношение к вакцинации у людей, которые информацию получают в основном из Российских средств массовой информации. Они уже с осени отображают западные вакцины как опасные, окруженные скандалами. Доступные для фактчекеров инструменты анализа в интернете показывают, что за короткое время дезинформацией каналов Кремля готовы поделиться тысячи людей в Латвии.
Ответ на вопрос "Будете ли вакцинироваться, если вам предложат такую возможность?" в зависимости от главных используемых источников информации.
Одним из наиболее заметных дезинформаторов является продавец "структурированной" воды Янис Плявиньш. Его предприятие Memory water защитники прав потребителей недавно оштрафовали на 15 тыс. евро. Также как и двое других дезинформаторов - Айвис Василевскис и Андрис Циекурс, он уже задолго до пандемии собирал подписчиков тем, что публиковал вранье, например о технологии 5G. Изначально эта троица работала независимо друг от друга, но в последнее время объединились и вместе создают содержание для страниц с фейками, делясь постами друг друга. Их новейший проект, по распространению в интернете видеороликов, сами они называют Brīvvalsts TV (ТВ Свободной страны). Там можно увидеть и создателя на Facebook страницы против вакцинации, бывшего журналиста Кристину Дунецу. Число подписчиков каждого из них не превышает 10 тыс., что сравнительно мало, особенно на фоне литовских и эстонских дезинформаторов, однако отдельные посты в социальной сети получают большую популярность. Один из последних – псевдо-информационный материал, который Дунеца призывает распечатывать и распространять в виде буклета. В нем, например, утверждается, будто вакцины от Covid-19 содержат клетки эмбрионов и их запрещено использовать людям, которые употребляют любые медикаменты. Несмотря на подобные неправдивые утверждения, "буклет" быстро получил популярность на Facebook и, как сообщило LTV7, его своим пациентам даже отправила одна семейный врач.
Наиболее внимательные пользователи соцсетей заметили сыгранность между Плявиньшом и депутатом Сейма Алдисом Гобземсом, который недавно создал партию и теперь обещает победить на следующих выборах в парламент. Так Плявиньш, нарушая ограничение на собрания, был вовлечен в организацию протестов в Крастмале, которые поддерживал Гобземс, а также вместе с одним из союзников Гобземса, руководителем рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis Арнольдом Бабрисом, был приглашен на встречу с руководителем канцелярии президента в Рижский замок, в качестве представителей общественности. Бабрис и Плявиньш также были гостями в религиозной организации Новое поколение, чей пастор Алексей Ледяев запугивает своих последователей вакцинами.
В отличие от Плявиньша, чья страница фейков постоянно распространяет вранье о вакцинах, Гобземс открыто против вакцин не агитирует. Однако на своей Facebook странице, у которой 54 тыс. подписчиков, заявил, что сам вакцинироваться не будет, потому что не видит в этом необходимости. Призыв "доверять науке" называет глупостью и отмечает, что он против вакцинации людей, которые не находятся в группе риска.
Наибольший скандал, связанный с дезинформацией о Covid-19, вызвала фельдшер Марина Корнатовская, которая на тот момент работала в отделении пациентов Covid-19 Рижской Восточной больницы, самой крупной больнице Латвии. Она также распространила вранье, будто вакцины покалечили в Великобритании людей. Одно из видео Марины собрало почти двухмиллионную аудиторию, им поделилось более 45 тыс. человек в Латвии, Украине, Эстонии и, возможно, еще в других странах. Госполиция, чья работа по уменьшению последствий дезинформации о Covid-19 до этого публично не была заметна, задержала как фельдшера, так и другого дезинформатора, бывшего руководителя Рижского отделения Латвийской Зеленой партии Валентина Еремеева. Он помог Марине достигнуть такую большую аудиторию. Фельдшера под стражей не оставили, а Еремееву суд постановил залог в размере 50 тыс. евро, который внесла его жена. Хотя семейное предприятие Еремеевых зарабатывает в том числе и на продаже масок для лица, сам он на Facebook маски называет намордниками и призывает их не носить.