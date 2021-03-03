Кто распространяет неправду о вакцинах Covid-19 в странах Балтии?

Начальник Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы Гинтарас Коризна рассказывает, что среди участников дискуссий, которые были проанализированы, так называемых радикальных антиваксеров было 7%. Коризна заметил, что они не только пишут комментарии, но и пытаются помешать работе государственных учреждений, например, массово отправляют электронные письма депутатам или на правительственные э-майлы. "Наши аналитики считают, что они сперва координируют свои действия в закрытых группах и затем действуют публично", - говорит Коризна. Большинство публично доступных страниц, которые они анализировали, связаны с каналами на Youtube или страницами узкого профиля на Facebook, распространяющими теории заговоров. 70% содержания было не на литовском языке, причем две трети из этих 70% - на русском. Исследователи отмечают, что начало теорий заговора о вакцинах против Covid-19 следует искать летом прошлого года. Их легко распространить, если по этому вопросу общество расколото. В 2014 году Витянис Андрюкайтис, тогда министр здравоохранения Литвы, издал указ, по которому детским садам требовались справки, что дети вакцинированы. Это мобилизовало родителей и политиков. За два года более 80 родителей безрезультатно обращались с жалобами в бюро омбудсмена по равным возможностям. В 2015 году четыре депутата парламента из разных партий подали в суд касательно требования справок о вакцинации в детских садах. Высший административный суд Литвы позже признал этот указ противозаконным. В то время недовольные решением министра объединились в ассоциацию, которая теперь малоактивна. Теперь дезинформацию о вакцинах удачно распространяют влиятельные мужчины, которые связаны с политикой. Они утверждают, что от Covid-19 защитит здоровый образ жизни, а не вакцины.