Илон Маск собирается создать в США новый город
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск собирается создать в штате Техас новый город, который будет называться Старбейс (Звездная база, Starbase). Об этом миллиардер сообщил в Twitter.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск собирается создать в штате Техас новый город, который будет называться Старбейс (Звездная база, Starbase). Об этом миллиардер сообщил в Twitter.
"Создадим город Старбейс (в Техасе)", - написал он. Позднее Маск уточнил, что этот город будет включать в себя территорию поселка Бока-Чика. Именно здесь находится испытательный полигон компании Маска SpaceX.
Инициативу Маска по созданию нового жилого места подтвердил суд округа Камерон.
"Последние несколько дней SpaceX официально говорит с властями округа Камерон о заинтересованности Маска включить поселок Бока-Чика в создаваемый город Старбейс", - указали представители суда.
В свою очередь судья Эдди Тревино в интервью Bloomberg сказал, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей, пока эти планы будут реализованы, так как одного твита для создания города мало".
Ранее сообщалось, что Макс переселяется из штата Калифорния в Техас. Кроме того, он рассматривает возможность переноса главного офиса Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Он указал, что Калифорния "слишком расслабилась на позиции экономического лидера", поэтому данный штат уже не кажется миллиардеру столь привлекательным как раньше.