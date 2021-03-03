Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш
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Илон Маск собирается создать в США новый город

ФОТО: Reuters / Scanpix

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск собирается создать в штате Техас новый город, который будет называться Старбейс (Звездная база, Starbase). Об этом миллиардер сообщил в Twitter.

"Создадим город Старбейс (в Техасе)", - написал он. Позднее Маск уточнил, что этот город будет включать в себя территорию поселка Бока-Чика. Именно здесь находится испытательный полигон компании Маска SpaceX.

Инициативу Маска по созданию нового жилого места подтвердил суд округа Камерон. 

"Последние несколько дней SpaceX официально говорит с властями округа Камерон о заинтересованности Маска включить поселок Бока-Чика в создаваемый город Старбейс", - указали представители суда.

В свою очередь судья Эдди Тревино в интервью Bloomberg сказал, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей, пока эти планы будут реализованы, так как одного твита для создания города мало".

Ранее сообщалось, что Макс переселяется из штата Калифорния в Техас. Кроме того, он рассматривает возможность переноса главного офиса Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Он указал, что Калифорния "слишком расслабилась на позиции экономического лидера", поэтому данный штат уже не кажется миллиардеру столь привлекательным как раньше.

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