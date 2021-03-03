Илон Маск собирается создать в США новый город

"Создадим город Старбейс (в Техасе)", - написал он. Позднее Маск уточнил, что этот город будет включать в себя территорию поселка Бока-Чика. Именно здесь находится испытательный полигон компании Маска SpaceX.

Инициативу Маска по созданию нового жилого места подтвердил суд округа Камерон.

"Последние несколько дней SpaceX официально говорит с властями округа Камерон о заинтересованности Маска включить поселок Бока-Чика в создаваемый город Старбейс", - указали представители суда.

В свою очередь судья Эдди Тревино в интервью Bloomberg сказал, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей, пока эти планы будут реализованы, так как одного твита для создания города мало".