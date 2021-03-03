Конфликт в лиепайском магазине: мужчина "попал" сразу на три штрафа
В Лиепае за конфликт в продовольственном магазине полиция завела на мужчину три процесса административного нарушения, сообщает агентство LETA.
В Лиепае за конфликт в продовольственном магазине полиция завела на мужчину три процесса административного нарушения, сообщает агентство LETA.
Во вторник днем полиция получила информацию о том, что в Лиепае, в продовольственном магазине в микрорайоне Эзекраста, мужчина нарушает общественный порядок.
По словам представителя управления Госполиции Курземского региона Мадары Шершневой, мужчина отказался использовать в помещениях магазина защитную маску, был настроен агрессивно, толкал работника охраны, словесно унижал работников магазина, а также пытался вынести из торговой точки вещи, которые ему не принадлежат. Охранник мужчину задержал и вызвал полицию.
Лиепайский участок Госполиции управления Курземского региона начал три процесса административного нарушения - за нарушение общественного порядка, за сокрытие личности, а также за отсутствие декларации места жительства.
За сокрытие личности грозит предупреждение или денежный штраф до 350 евро, за нарушение общественного порядка или мелкое хулиганство - штраф от 70 до 500 евро, а за отсутствие декларации места жительства - штраф до 350 евро.