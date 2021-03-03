Ср, 3.03.2021
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У берегов Новой Зеландии найдены светящиеся акулы

ФОТО: AFP

Исследователи из Новой Зеландии и Бельгии обнаружили три новых вида акул, которые светятся в темноте, сообщает Русская служба Би-би-си.

Особи были отловлены в акватории Чатем-райз к востоку от Новой Зеландии в январе прошлого года, но результаты исследования опубликованы только сейчас.

Одна из них, черная пряморотая акула - является самым крупным известным светящимся подводным существом. Акула обычно плавает на глубине 300 метров ниже уровня моря и охотится на более мелких акул, рыбу и ракообразных.

Это открытие является первым случаем, когда ученые смогли найти доказательства биолюминесценции у акул.

Черная пряморотая акула после новозеландской находки стала крупнейшим известным науке на сегодняшний день светящимся позвоночным. Ученые предполагают, что медлительная акула использует свое естественное свечение, чтобы осветить дно океана, когда она охотится за пищей, или замаскироваться, когда она приближается к добыче.

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