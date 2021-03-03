У берегов Новой Зеландии найдены светящиеся акулы

Особи были отловлены в акватории Чатем-райз к востоку от Новой Зеландии в январе прошлого года, но результаты исследования опубликованы только сейчас.

Одна из них, черная пряморотая акула - является самым крупным известным светящимся подводным существом. Акула обычно плавает на глубине 300 метров ниже уровня моря и охотится на более мелких акул, рыбу и ракообразных.

Это открытие является первым случаем, когда ученые смогли найти доказательства биолюминесценции у акул.