Вниманию путешественников: SPKC предупреждает о рисках заражения корью в ряде стран Европы

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обращает внимание жителей на повышенный риск заражения корью в ряде европейских стран, сообщили агентству LETA в SPKC.
В марте этого года случаи кори были зарегистрированы в 16 странах. Вспышки или значительный рост числа случаев были выявлены в Бельгии (Фландрия), Франции и Румынии, но спорадические случаи также были зарегистрированы в Австрии, Чехии, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании и Швеции. В мае этого года случай кори также был зарегистрирован в Латвии. Пациент был инфицирован за границей.
Особому риску при вспышках кори в Европе подвергаются невакцинированные дети, подчеркивают в центре, призывая людей проверять вакцинальный статус своих детей и при необходимости своевременно вакцинироваться от кори, проконсультировавшись с семейным врачом. Особое внимание следует уделять детям, которые планируют путешествовать.
SPKC обращает внимание на тот факт, что корь является высококонтагиозным инфекционным заболеванием, против которого эффективная и безопасная вакцина существует уже почти 60 лет. Несмотря на возможности и преимущества вакцинации, охват вакцинацией по-прежнему недостаточен во многих частях Европы. С ростом числа неиммунных детей вспышки кори продолжаются, и инфекция распространяется между странами в результате поездок людей.
В период с 1 марта прошлого года по 28 февраля этого года был зарегистрирован 28 791 случай кори в 30 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдался среди младенцев до года и детей в возрасте от 1 до 4 лет. Из них 85,8% случаев были зарегистрированы у непривитых людей. Также было зарегистрировано 14 случаев смерти - 13 в Румынии и один во Франции.
В то же время SPKC также напоминает о мерах предосторожности, чтобы избежать заражения оспой обезьян.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который медленно распространяется среди людей, но заболевание возможно при тесном контакте с инфицированным человеком или предметами, которыми он пользовался. Вирус также может передаваться половым путем, и это основной путь заражения в ЕС.
14 августа прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян в Африке. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации было принято на основании быстрого распространения нового штамма вируса в Демократической Республике Конго, который впоследствии распространился и на другие соседние страны.
В этом году в 66 странах было зарегистрировано более 12 000 случаев оспы обезьян, в том числе 62 случая со смертельным исходом.
В Латвии в 2022 году было зарегистрировано шесть случаев оспы обезьян. SPKC, проводя эпидемиологическое расследование, установил, что во всех случаях источники заражения находились за пределами Латвии.
Симптомы оспы обезьян обычно проявляются в течение 6-13 дней после заражения (иногда до 21 дня), включая лихорадку и общую слабость, сыпь (папулы) и язвы на слизистых оболочках, а также боли в мышцах и спине.
В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме или характеризуется средней степенью тяжести и заканчивается полным выздоровлением в течение двух-четырех недель.
Путешественникам рекомендуется избегать тесного физического контакта, включая сексуальный контакт, с людьми, которые инфицированы или могут быть инфицированы оспой обезьян, включая людей с видимыми поражениями кожи или другими симптомами, характерными для оспы обезьян, избегать контакта с предметами, которыми пользовался человек, инфицированный оспой обезьян, и часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
SPKC рекомендует использовать для мытья рук дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, а также избегать контакта с дикими животными.
Если симптомы проявляются в течение 21 дня после посещения страны с высоким уровнем заболеваемости оспой обезьян или рискованного контакта, включая сексуальный контакт с человеком, который может быть инфицирован оспой обезьян, SPKC рекомендует оставаться дома и обратиться к врачу.
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