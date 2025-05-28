Вниманию путешественников: SPKC предупреждает о рисках заражения корью в ряде стран Европы

В период с 1 марта прошлого года по 28 февраля этого года был зарегистрирован 28 791 случай кори в 30 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдался среди младенцев до года и детей в возрасте от 1 до 4 лет. Из них 85,8% случаев были зарегистрированы у непривитых людей. Также было зарегистрировано 14 случаев смерти - 13 в Румынии и один во Франции.

В то же время SPKC также напоминает о мерах предосторожности, чтобы избежать заражения оспой обезьян.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который медленно распространяется среди людей, но заболевание возможно при тесном контакте с инфицированным человеком или предметами, которыми он пользовался. Вирус также может передаваться половым путем, и это основной путь заражения в ЕС.

14 августа прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян в Африке. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации было принято на основании быстрого распространения нового штамма вируса в Демократической Республике Конго, который впоследствии распространился и на другие соседние страны.

В этом году в 66 странах было зарегистрировано более 12 000 случаев оспы обезьян, в том числе 62 случая со смертельным исходом.