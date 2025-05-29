Что нужно, чтобы полностью восстановить контактную сеть в Латвии? Отвечает глава LDz

Он также сообщил, что с конца этого лета на линии Тукумс будет ограничено движение поездов, поскольку там реализуется проект, финансируемый из фонда восстановления. Завершить этот инвестиционный проект планируется к середине 2026 года.

"Это напрямую влияет на технологический процесс строительства, поэтому уже сейчас ясно, что вместе с пассажирским перевозчиком AS Pasažieru vilciens и Дирекцией автотранспорта (ATD) нам придется искать способы минимизировать влияние на пассажиропоток по линии Рига- Тукумс", - добавил глава LDz.

Гринбергс отметил, что в настоящее время 90% всех пассажирских перевозок осуществляются на электрифицированных участках - в 2024 году это были 17,4 миллиона пассажиров из общего числа в 19,4 миллиона.

"С учетом прогнозируемого роста пассажироперевозок, нагрузка на контактную сеть только увеличится, а значит, ее качество напрямую влияет и будет влиять на большинство пассажиров и их привычки перемещения", - пояснил Гринбергс.

Он также подчеркнул, что LDz обслуживает существующую контактную сеть, чтобы она могла использоваться в повседневной эксплуатации, а также устраняет срочные повреждения в пределах доступного финансирования. Однако при обнаружении серьезных повреждений, создающих высокий риск безопасной эксплуатации и безопасности движения, LDz может принять решение о закрытии конкретного участка или его части до устранения проблемы, что в течение 5–10 лет может повлиять на движение поездов на линиях с высокой интенсивностью движения.

Гринбергс отметил, что для снижения рисков LDz работает над альтернативным планом и ведет переговоры с Министерством сообщения, Министерством финансов, Европейским инвестиционным банком и другими заинтересованными сторонами, чтобы при необходимости LDz мог привлечь недостающее финансирование на международных финансовых рынках.

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Ранее сообщалось, что из-за находящейся в аварийном состоянии контактной сети железнодорожных проводов регулярно повреждаются новые электропоезда. Но попавший в распоряжение программы Nekā personīga доклад говорит о том, что ситуация гораздо серьезнее - если систему не обновят, то за пять-десять лет движение электропоездов придется закрыть совсем. В противном случае движение станет небезопасным и риск ДТП будет слишком высоким

Также ранее сообщалось, что ремонт пантографов новых электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, обошелся почти в 100 000 евро. Четыре раза пантографы были повреждены, в трех случаях - из-за технического состояния контактной сети.

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