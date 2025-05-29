Что нужно, чтобы полностью восстановить контактную сеть в Латвии? Отвечает глава LDz

Чтобы полностью обновить все 500 километров контактной сети железных дорог в Латвии, в настоящее время не хватает 40% необходимого финансирования, заявил в интервью агентству LETA председатель правления VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) Артис Гринбергс.
Он пояснил, что электрификация железных дорог в Латвии проводилась в 1950–1970-х годах, а средний срок эксплуатации опор и элементов проводов контактной сети составляет около 30-40 лет,
поэтому сейчас почти 90% контактной сети превышают свой срок службы.
"Когда-то, около десяти лет назад, планировавшийся проект по электрификации железнодорожной сети был остановлен без резервного плана по восстановлению старой контактной сети, которая сейчас находится в критическом состоянии", - добавил глава LDz.
В то же время он подчеркнул, что LDz "не сидит, сложа руки" - работы по модернизации начались на отдельных участках.
Из общего объема электрифицированных линий (500 километров) 100 километров на линии Елгава LDz планирует модернизировать до 2026 года при софинансировании из Фонда сплочения ЕС.
Еще 100 километров, включая 18 километров новой линии, планируется реализовать с помощью Механизма восстановления и устойчивости, а 130 километров - модернизировать при софинансировании из Фонда сплочения в период с 2021 по 2027 год.
Он отметил, что в следующем многолетнем периоде планирования ЕС останется необходимость модернизировать еще 188 километров электрифицированных железных дорог.
"К сожалению, на данный момент не хватает около 40% от необходимого финансирования, чтобы полностью обновить все 500 километров контактной сети. Если изначально на эти работы было запланировано 267 миллионов евро из средств Фонда сплочения, то сейчас, после перераспределения средств на другие отраслевые приоритеты, LDz останутся только средства на срочные работы по модернизации инфраструктуры на участках с высокой интенсивностью движения - Слока - Тукумс II, Торнякалнс - Иманта и на направлении от Центрального вокзала Риги до Огре", - пояснил Гринбергс.
Он также сообщил, что с конца этого лета на линии Тукумс будет ограничено движение поездов, поскольку там реализуется проект, финансируемый из фонда восстановления. Завершить этот инвестиционный проект планируется к середине 2026 года.
"Это напрямую влияет на технологический процесс строительства, поэтому уже сейчас ясно, что вместе с пассажирским перевозчиком AS Pasažieru vilciens и Дирекцией автотранспорта (ATD) нам придется искать способы минимизировать влияние на пассажиропоток по линии Рига- Тукумс", - добавил глава LDz.
Гринбергс отметил, что в настоящее время 90% всех пассажирских перевозок осуществляются на электрифицированных участках - в 2024 году это были 17,4 миллиона пассажиров из общего числа в 19,4 миллиона.
"С учетом прогнозируемого роста пассажироперевозок, нагрузка на контактную сеть только увеличится, а значит, ее качество напрямую влияет и будет влиять на большинство пассажиров и их привычки перемещения", - пояснил Гринбергс.
Он также подчеркнул, что LDz обслуживает существующую контактную сеть, чтобы она могла использоваться в повседневной эксплуатации, а также устраняет срочные повреждения в пределах доступного финансирования. Однако при обнаружении серьезных повреждений, создающих высокий риск безопасной эксплуатации и безопасности движения, LDz может принять решение о закрытии конкретного участка или его части до устранения проблемы, что в течение 5–10 лет может повлиять на движение поездов на линиях с высокой интенсивностью движения.
Гринбергс отметил, что для снижения рисков LDz работает над альтернативным планом и ведет переговоры с Министерством сообщения, Министерством финансов, Европейским инвестиционным банком и другими заинтересованными сторонами, чтобы при необходимости LDz мог привлечь недостающее финансирование на международных финансовых рынках.
Ранее сообщалось, что из-за находящейся в аварийном состоянии контактной сети железнодорожных проводов регулярно повреждаются новые электропоезда. Но попавший в распоряжение программы Nekā personīga доклад говорит о том, что ситуация гораздо серьезнее - если систему не обновят, то за пять-десять лет движение электропоездов придется закрыть совсем. В противном случае движение станет небезопасным и риск ДТП будет слишком высоким
Также ранее сообщалось, что ремонт пантографов новых электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, обошелся почти в 100 000 евро. Четыре раза пантографы были повреждены, в трех случаях - из-за технического состояния контактной сети.
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