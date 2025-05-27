Что будет с животным после смерти хозяина? Ветеринары и юристы о решениях

После смерти хозяев часть животных забирают родственники, но многие оказываются в приюте. В 2024 году только в Екабпилсском приюте таких случаев было 19 - 16 кошек и 3 собаки.

"В этом году был один случай с собакой и восемь - с кошками. Они попали в приют из-за смерти хозяев или в случаях, когда одинокие пожилые люди переезжали в пансионаты", - сказал председатель правления Jēkabpils pakalpojumi Мартиньш Глухс.

Даже если питомца забирают родственники, могут возникнуть трудности с оформлением, потому что данные в реестре остаются на умершего владельца, а подтвердить права без юридических оснований невозможно.

Чтобы решить эту проблему Латвийское общество ветеринаров предлагают включать животных в наследство, но нотариусы сомневаются в целесообразности такой меры.

"Процесс наследования длительный, а забота о животном требуется сразу. Кроме того, наследство можно принять или отказаться - по желанию", - сказала заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Илзе Метузале.

Власти рассматривают еще одну идею - идею обязать владельцев указывать при регистрации животного человека, который сможет о нем позаботиться в случае смерти или форс-мажора.