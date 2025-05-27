"Тропа засранцев" на берегу Балтийского моря

Любопытное зрелище представляет собой "Дорога порочных людей" в лесу усадьбы в Кляйн-Штремкендорфе под Ростоком, на берегу Балтийского моря. Вдоль лесной тропы протяженностью около полутора километров, среди кустов и деревьев, пешеходов поджидают несколько фигур известных людей, пользующихся в мире не самой однозначной репутацией. Примечательно, что скульптуры отлиты из бронзы в натуральную величину, стоят в разных позах и выглядят пугающе правдоподобно.

Идея собрать в одном месте компанию самых известных в мире "неоднозначных" политических деятелей появилась у Мариты Гронау (Marita Gronau), владелицы отеля "Ostsee Gutshaus", к которому примыкает лесной массив. Как она рассказала в одном из интервью немецким СМИ, все началось около десяти лет назад с того, что ее партнер спросил, что ей привезти из деловой поездки в Россию. Она захотела бюст Ленина, чтобы разместить его в ближайшем лесу как ежедневное напоминание о его злодеяниях. И хотя в тот раз ее желание не исполнилось, чуть позднее, в 2016 году на выбранном ею месте Владимир Ильич все же появился. Причем не просто бюстик, а фигура в натуральную величину.