"Тропа засранцев" на берегу Балтийского моря

На лесной тропе прохожих поджидают одиозные личности, включая Ленина, Хрущева и Эрдогана. Путина здесь пока нет - чтобы не перегружать лес негативной аурой, объясняет инициатор этого проекта.
Любопытное зрелище представляет собой "Дорога порочных людей" в лесу усадьбы в Кляйн-Штремкендорфе под Ростоком, на берегу Балтийского моря. Вдоль лесной тропы протяженностью около полутора километров, среди кустов и деревьев, пешеходов поджидают несколько фигур известных людей, пользующихся в мире не самой однозначной репутацией. Примечательно, что скульптуры отлиты из бронзы в натуральную величину, стоят в разных позах и выглядят пугающе правдоподобно.
В народе этот, пожалуй, самый необычный пешеходный маршрут в Германии, называют "Arschlochwandelweg" или "Arschlochpfad". В нем слились три немецких слова: одно из самых распространенных ругательств "Arschloch" (в переводе "засранец"), "Wandel" - "изменение" и "Weg" - "дорога".
Идея собрать в одном месте компанию самых известных в мире "неоднозначных" политических деятелей появилась у Мариты Гронау (Marita Gronau), владелицы отеля "Ostsee Gutshaus", к которому примыкает лесной массив. Как она рассказала в одном из интервью немецким СМИ, все началось около десяти лет назад с того, что ее партнер спросил, что ей привезти из деловой поездки в Россию. Она захотела бюст Ленина, чтобы разместить его в ближайшем лесу как ежедневное напоминание о его злодеяниях. И хотя в тот раз ее желание не исполнилось, чуть позднее, в 2016 году на выбранном ею месте Владимир Ильич все же появился. Причем не просто бюстик, а фигура в натуральную величину.
Одетый в костюм-тройку основатель СССР и вождь мирового пролетариата как будто выходит навстречу из-за деревьев - его руки протянуты вперед, а лицо с прищуренными глазами и изогнутой правой бровью выражает решительность.
Пока здесь только шесть "засранцев"
Вскоре у Ленина появилась компания - в польской литейной мастерской были созданы еще пять скульптур: Джордж Буш-младший, Никита Хрущев, Эрих Хонеккер (Erich Honecker), Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. 43-й президент США изображен недоуменно оглядывающимся по сторонам из-за оказавшегося в его руках плачущего младенца. Такая ситуация действительно произошла - родители неожиданно всучили ребенка Бушу-младшему во время его визита в Германию в июле 2006 года. А скульптура первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева создана по мотивам его знаменитого выступления на заседании 15-й Генеральной Ассамблеи ООН - он изображен с ботинком в руке. В свою очередь лидер ГДР Эрих Хонеккер сидит на высоком пне, в своей знаменитой летней соломенной шляпе, правая рука приветственно поднята вверх, но, несмотря на то, что он одет в официальный костюм с галстуком, его ноги с закатанными до колен брюками - босые.
А нынешний президент США Дональд Трамп, наоборот, изображен вызывающе - со стоящими дыбом волосами и поднятым в сторону прохожих средним пальцем (фотография скульптуры - в начале этой публикации). Кто знает - но по одной из версий, Трамп привык складывать так пальцы, чтобы поправить зачес, хотя это иногда и приводит к недоразумениям, как, например, на саммите "Большой семерки" в Таормине в 2017 году. Последним на "Тропе порочных людей" появился президент Турции Эрдоган. Его фигура была установлена в марте 2023 года и с тех пор агрессивно "отчитывает" проходящих мимо пешеходов, подняв указательный палец.
Путина в немецком лесу нет
Конечно, список известных личностей с сомнительной репутацией огромен. Но предпринимательница изначально решила, что самые страшные из них - Гитлер и Сталин - никогда не появятся в ее коллекции. В то же время, как она рассказала в марте 2023 года телерадиокомпании NDR, в ее "лесу одиозных личностей" могло бы найтись место и для Ким Чен Ына и Владимира Путина. Однако если северокорейского диктатора пока не создали из-за финансовых соображений, то российского президента не делают, в первую очередь, по политическим причинам. По словам Гронау, предварительный заказ на производство был отправлен в Польшу в сентябре 2021 года, однако после развязывания Россией войны в Украине стало очевидно, что скульптура Путину отлита не будет.
"Суть проекта в том, что на этом пути встречаются несколько политических деятелей, чьи действия и поступки можно обсуждать", - поясняет информационному агентству dpa инициатор лесного "образовательного маршрута" Марита Гронау. И хотя она абсолютно убеждена в необходимости и пользе своей идеи побуждать таким образом гуляющих к размышлениям и критическим оценкам, а также несмотря на то, что на площади в пять гектаров достаточно места и для других неоднозначных исторических личностей, на данный момент она решила все же "не перегружать лес негативной аурой".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!