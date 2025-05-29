Госконтроль: государство не следило за возвратом средств, вложенных в airBaltic во время Covid-19

В свою очередь совет airBaltic не осуществлял достаточного надзора за ограничениями по выплатам членам правления. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, вознаграждение правления увеличивалось, при этом в 2022 году правлению даже были выплачены премии за 2019 год из второй части вложений для преодоления последствий Covid-19.

Также Госконтроль установил, что государство недостаточно полноценно отслеживало изменения бизнес-плана и финансового положения airBaltic, чтобы способствовать возврату вложений, при этом полноценное участие государства в разработке бизнес-планов не обеспечено до сих пор.

Как указал член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш, необходимо серьезно оценить жизнеспособность текущего бизнес-плана airBaltic.

"Финансовое положение компании сложное - это подтверждают убытки за прошлый год и в начале текущего года, негативный собственный капитал, а также значительно задержавшийся и многократно перенесенный процесс IPO. Уже не идет речи о том, что государство сможет вернуть вложенные средства в результате IPO. Напротив, компания прямо указывает на необходимость дополнительного государственного финансирования, и без него реализация IPO маловероятна", - отметил он.

Несмотря на то, что предприятие стремительно развивалось и достигло изначально запланированного размера флота, его финансовое положение ухудшилось.

"На наш взгляд, дальнейшие вложения государственных средств в авиакомпанию при существующей модели без оценки ее жизнеспособности и устойчивости необоснованны. Призываем Минсообщения, совет компании и Кабинет министров искать рациональные и экономически обоснованные альтернативы дальнейшему развитию", - подчеркнул Аболиньш.

В настоящее время государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

В 2024 году концерн airBaltic работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году, а его оборот увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.