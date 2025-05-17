Его могли остановить гораздо раньше, но милиция просто рвала заявления жертв

Чтобы убедиться, что женщина мертва, убийца ударил ее ногой по голове. От этого удара Рута неожиданно очнулась, открыла глаза и вскочила на ноги. Уже через минуту она по пояс в воде пересекла речку Инчупе и выбралась на Саулкрастское шоссе. Маньяк преследовал ее. О малоизвестном эпизоде дела серийного убийцы и насильника 1980-х годов Станислава Рогалёва и о том, как его наконец поймали, рассказал бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс.