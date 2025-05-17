Сб, 17.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Его могли остановить гораздо раньше, но милиция просто рвала заявления жертв

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: TVNET kolāža

Чтобы убедиться, что женщина мертва, убийца ударил ее ногой по голове. От этого удара Рута неожиданно очнулась, открыла глаза и вскочила на ноги. Уже через минуту она по пояс в воде пересекла речку Инчупе и выбралась на Саулкрастское шоссе. Маньяк преследовал ее. О малоизвестном эпизоде дела серийного убийцы и насильника 1980-х годов Станислава Рогалёва и о том, как его наконец поймали, рассказал бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс.

Когда Рогалёву огласили приговор - высшая мера наказания, он побледнел. Рассказывали, что в камере смертников он выл, словно зверь.

Спустя короткое время после расстрела Рогалёва в окрестностях Риги вновь стали исчезать женщины, которых позже находили изнасилованными и убитыми. У следователей, работавших по делу Рогалёва, появилось жуткое чувство дежавю: преступления были как под копирку, будто Рогалёв воскрес. Но маньяк к тому моменту уже давно гнил в земле!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх