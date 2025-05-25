Видео От страховки до срока действия паспорта. Что нужно знать перед поездкой за границу?

С началом летнего сезона жители Латвии все активнее отправляются в путешествия за границу. Это означает больший объем работы и для Консульского департамента Министерства иностранных дел, к которому часто обращаются латвийцы, оказавшиеся в затруднительном положении. Ситуации бывают разные - от утерянных или украденных паспортов до сломанных ног у бассейна. Последствия могут быть очень дорогими, сообщает TV3 Ziņas.
Жители Латвии все чаще отправляются за границу, и перед поездкой им настоятельно рекомендуется оформить страховку от возможных травм.
Перед поездкой также рекомендуется зарегистрировать свое путешествие в Консульском реестре. Это позволяет Министерству иностранных дел оперативно связаться в экстренных ситуациях, например, при природных катастрофах или политических беспорядках.
Необходимо удостовериться, что паспорт или удостоверение личности действительны как минимум шесть месяцев после планируемого завершения поездки, особенно если вы путешествуете за пределы Европейского союза.
Чаще всего жители Латвии попадают в неприятности за границей, теряя паспорта или становясь жертвами краж. В прошлом году было зарегистрировано 800 таких случаев.
"Люди часто попадают в различные происшествия, получают травмы, попадают в больницы - таких случаев было более 70 в прошлом году. Мы часто наблюдаем, как люди нарушают закон, их арестовывают или накладывают штрафы - таких случаев было более 400", - поделилась Агнесе Салина, директор Консульского департамента Министерства иностранных дел.
Кроме того, рекомендуется приобрести личную туристическую страховку, которая покрывает расходы на репатриацию и лечение - а эти расходы действительно могут быть впечатляющими!
Страховщики предупреждают, что в Египте и Турции, которые являются одними из популярных направлений для латвийских туристов, медицинские услуги очень дорогие. Также наблюдается, что в Турции медицинскую помощь европейским туристам оказывают не всегда добросовестные медики, которые не стесняются выставлять огромные счета.
“Пример из мая: сломанная рука с вывихом, уже 16 000 евро, еще один случай, где сломана нога у бассейна - 18 000 евро", - рассказала Людмила Щеголева, руководитель по персональным продуктам и подписанию рисков BALTA.
В прошлом году страховщик выплатил 80 000 евро по случаю, когда турист из Латвии упал у бассейна в Турции и сломал позвоночник, в сумму были включены также расходы на его транспортировку в Латвию.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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