Видео От страховки до срока действия паспорта. Что нужно знать перед поездкой за границу?

Жители Латвии все чаще отправляются за границу, и перед поездкой им настоятельно рекомендуется оформить страховку от возможных травм.

Перед поездкой также рекомендуется зарегистрировать свое путешествие в Консульском реестре. Это позволяет Министерству иностранных дел оперативно связаться в экстренных ситуациях, например, при природных катастрофах или политических беспорядках.

Необходимо удостовериться, что паспорт или удостоверение личности действительны как минимум шесть месяцев после планируемого завершения поездки, особенно если вы путешествуете за пределы Европейского союза.

Чаще всего жители Латвии попадают в неприятности за границей, теряя паспорта или становясь жертвами краж. В прошлом году было зарегистрировано 800 таких случаев.

"Люди часто попадают в различные происшествия, получают травмы, попадают в больницы - таких случаев было более 70 в прошлом году. Мы часто наблюдаем, как люди нарушают закон, их арестовывают или накладывают штрафы - таких случаев было более 400", - поделилась Агнесе Салина, директор Консульского департамента Министерства иностранных дел.