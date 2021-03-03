Алексей Навальный сообщил, где он находится

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. Когда арестанту, следующему на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе", - написал он в посте.

Как сообщает "Медуза", адвокат политика Вадим Кобзев рассказал в Twitter, что Навальный находится в карантинной камере еще с двумя заключенными.

"Он в полной изоляции, писем не получает… В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал он. 1

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу Yves Rocher на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный. Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели.