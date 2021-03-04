Павлютс начал новую служебную проверку всех закупок вакцин против Covid-19

Он объяснил, что проверка будет охватывать все закупки вакцин, связанные с созданием портфеля вакцин прошлой осенью и зимой. Цель проверки - развеять сомнения в том, что есть еще какие-то эпизоды, например, со второй дополнительной закупкой вакцин Pfizer в декабре, и выяснить, есть ли другие ситуации, в которых, было бы необходимо оценивать дисциплинарную ответственности лиц, принимающих решения.

На вопрос, есть ли какие-либо конкретные причины для начала такой проверки, Павлютс ответил, что

во время первой служебной проверки не были оценены принятые решения о закупке дополнительных вакцин BioNTech-Pfizer.

Как сообщалось, в связи с организацией закупок вакцин BioNTech-Pfizer от Covid-19, когда было приобретено меньше вакцин, чем возможно, министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать дисциплинарное дело против начальника отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса и государственного секретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко.

В интервью LTV Павлютс сообщил, что результаты расследования возбужденных дисциплинарных дел ожидаются в марте.

Ранее отвечая на вопрос, лишатся ли чиновники должностей, министр сказал, что их ответственность будет оцениваться, и

результатом этой оценки может стать понижение в должности или даже увольнение.

Хотя служебная проверка показала, что чиновники не вели себя противозаконно и не нарушали служебных полномочий, анализ процесса принятия решений свидетельствует о том, что не соблюдались принципы хорошего управления, сказал министр.

В качестве примера он привел тот факт, что рабочая группа по закупке вакцин не была сформирована на основе распоряжения, а существовала по взаимной договоренности. Также нет никаких протоколов или документов, в которых зафиксировано, о чем говорилось на ее заседаниях.