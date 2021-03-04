Чт, 4.03.2021
Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Правительство рассмотрит целесообразность требования ношения масок школьникам

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Сегодня Сейм на основании инициативы граждан "Дайте детям дышать в школе свободно" постановил поручить правительству оценить, не изменилась ли эпидемиологическая ситуация с момента принятия решения от 12 января о необходимости ношения масок в школе ученикам 1-4-х классов во время учебного процесса и вне его. 

Эта инициатива дважды рассматривалась комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям. На втором заседании комиссии представитель инициативы Ольга Петкевич заявила, что с момента подачи первого коллективного заявления в парламент многое изменилось. 

По ее словам, в странах, которые ранее приводили в качестве примеров Минздрав и правительство, не было правила ношения масок в школе.

Информацию можно трактовать по-разному, однако представители инициативы изучили вопрос и пришли к выводу, что в момент, когда данная норма принималась к Латвии, в других странах подобного не было.

Она также добавила, что нет необходимости ссылаться на опыт других стран, и заявила, что в Латвии проводится эксперимент с детьми. Петкевич рассказала, что родители провели эксперимент с масками, который показал, что через пять минут ребенок начал выдыхать ртом. Между тем считается, что именно дыхание через нос защищает от заражения вирусами и бактериями.

По мнению подателей инициативы, если цель состоит в защите от вируса, необходимо обязать носить не маски, а респираторы.

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