Опрос: латвийцы рассказали, какую вакцину от Covid-19 предпочтут

20% респондентов на вопрос о том, насколько для них важно, вакцину какого производителя они получат, заявили, что готовы получить вакцину любого производителя, если она соответствующим образом проверена и утверждена.

Еще 20% респондентов заявили, что они будут вакцинироваться только в том случае, если им будет предоставлена возможность выбрать вакцину против Covid-19 от конкретного производителя. В свою очередь, 28% респондентов заявили, что не хотят использовать ни одну вакцину против Covid-19.

По результатам опроса, для 47% жителей Латвии при выборе вакцины важна страна ее производства. При этом

44% респондентов заявили, что хотели бы получить вакцину "Спутник V", 30% - вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, 19% - вакцину Moderna и только 6% выбрали бы вакцину AstraZeneca. 4

16% опрошенных заявили, что для них имеет значение состав вакцины, 10% отметили, что для них важно, чтобы вакцина была разработана с помощью технологии матричной РНК (мРНК), 5% - чтобы вакцина не была разработана с помощью технологии мРНК. Еще 2% опрошенных заявили, что хотят получить самую дорогую вакцину из возможных, а 1% - что хотят получить самую дешевую вакцину. Еще 10% респондентов заявили, что они руководствуются другими критериями.