Латвия дополнительно приобретет 1,1 млн вакцин Pfizer/BioNTech: коллективный иммунитет может появиться к середине года

Поставки этих вакцин ожидаются со второго квартала до конца этого года. Во втором квартале планируется получить около 421 тыс. из 1,1 млн дополнительных доз вакцины.

"Во втором квартале от всех производителей вакцин мы планируем получить 2 млн доз, что позволит вакцинировать почти миллион жителей Латвии.

Это означает, что учреждениям Министерства здравоохранения нужно готовиться начать вакцинацию с 1 апреля", - подчеркнул Кариньш.