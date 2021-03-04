Чт, 4.03.2021
Многие, наверное, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового британского штамма, который ее увеличивает. Если снять ограничения, мы увидели бы то же самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Оставить так, как есть, сейчас тоже недостаточно. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Крупное эстонское предприятие опровергает слухи о тайной вакцинации работников

Salvesti tehasepood. ФОТО: Margus Ansu

Несколько человек сообщили Rus.Postimees, что на фабрику производителя продуктов питания Salvest приходили медсестры, которые якобы вакцинировали сотрудников. Исполнительный директор Salvest Трийн Кыргмаа заверила, что ничего подобного не было.

"Совместно с Продовольственным союзом и Министерством социальных дел Salvest зафиксировал свое желание провести вакцинацию сотрудников, но вакцинация как таковая не проводилась", - сказала она.

Вместе с другими предприятиями, входящими в Продовольственный союз, Salvest отправил к 1 марта в Министерство социальных дел список своих сотрудников, которые хотят получить вакцину. "В настоящее время мы ждем возможности проведения вакцинации", - добавила Кыргмаа.

Глава Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп подтвердила, что продовольственный союз обратился в Министерство социальных дел и Департамент здоровья с просьбой найти возможность включить работников пищевой промышленности в число так называемых работников передовой и предоставить им возможность сделать прививку.

По словам Кыргмаа, пищевая промышленность с нетерпением ждет вакцинации. "После вакцинации мы сможем обеспечить в Эстонии производство продуктов питания, необходимость которого была доказана прошлой весной, когда другие страны закрыли границы и прекратили поставки", - объяснила она. 

Кыргмаа не сообщила, сколько сотрудников Salvest хотят пройти вакцинацию, заявив, что это конфиденциальная информация.

По словам Потисепп, в промышленности невозможно выполнять удаленную работу  или держать большую часть сотрудников в добровольном карантине. "Поэтому очень важно как можно скорее обеспечить вакцинацию работников, занятых в пищевой промышленности, чтобы свести к минимуму риски остановки производства. На большинстве производств уже введены экстремальные гигиенические требования, но мы считаем, что этого недостаточно, чтобы гарантировать снабжение населения продуктами питания", - добавила она.

Предприниматели также хотят, чтобы вакцинирование проходило прямо на предприятии. 

Потисепп не смогла сказать, сколько людей в секторе желают пройти вакцинацию - это выяснить лишь в процессе самой вакцинации. Продовольственный союз не располагает этими данными.

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