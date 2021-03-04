Крупное эстонское предприятие опровергает слухи о тайной вакцинации работников

"Совместно с Продовольственным союзом и Министерством социальных дел Salvest зафиксировал свое желание провести вакцинацию сотрудников, но вакцинация как таковая не проводилась", - сказала она.

Вместе с другими предприятиями, входящими в Продовольственный союз, Salvest отправил к 1 марта в Министерство социальных дел список своих сотрудников, которые хотят получить вакцину. "В настоящее время мы ждем возможности проведения вакцинации", - добавила Кыргмаа.

Глава Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп подтвердила, что продовольственный союз обратился в Министерство социальных дел и Департамент здоровья с просьбой найти возможность включить работников пищевой промышленности в число так называемых работников передовой и предоставить им возможность сделать прививку.

По словам Кыргмаа, пищевая промышленность с нетерпением ждет вакцинации. "После вакцинации мы сможем обеспечить в Эстонии производство продуктов питания, необходимость которого была доказана прошлой весной, когда другие страны закрыли границы и прекратили поставки", - объяснила она.

Кыргмаа не сообщила, сколько сотрудников Salvest хотят пройти вакцинацию, заявив, что это конфиденциальная информация.

По словам Потисепп, в промышленности невозможно выполнять удаленную работу или держать большую часть сотрудников в добровольном карантине. "Поэтому очень важно как можно скорее обеспечить вакцинацию работников, занятых в пищевой промышленности, чтобы свести к минимуму риски остановки производства. На большинстве производств уже введены экстремальные гигиенические требования, но мы считаем, что этого недостаточно, чтобы гарантировать снабжение населения продуктами питания", - добавила она.

Предприниматели также хотят, чтобы вакцинирование проходило прямо на предприятии.