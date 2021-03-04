Мэр Таллинна: если "Спутник V" эффективна, нужно использовать и ее

- Господин Кылварт, вы предложили ввести в Эстонии чрезвычайное положение. Премьер-министр Кая Каллас сказала сегодня, что фактически чрезвычайное положение у нас уже действует. Почему вы думаете, что это необходимо?

- Если оно фактически действует, об этом нужно сообщить. Я считаю, что дело не в том, как мы называем ситуацию, а в том, что мы делаем. Если на пресс-конференции Таллиннской городской управы я сказал, что сейчас плохая ситуация, то нужно учитывать то, что будет еще хуже. Нынешние решения должны исходить не из недельной статистики, а из того, что может случиться через три недели, месяц или два. Меры нужно применять заранее, а не по последствиям. Сейчас мы реагируем с опозданием.

- Я понимаю, что на сегодняшний день законы изменены таким образом, что введение чрезвычайного положения помогло бы настолько, что на улицы можно было бы вывести вооруженные силы. Вы считаете, что это нужно?

- На этом вопросе можно спекулировать, но это нужно очень серьезно обсуждать. Если мы считаем, что ситуация больше не критическая, а катастрофическая, то разумно ли вводить ограничения таким образом, что неделю кафе работают до девяти, потом до семи, потом до пяти? Есть еще целый ряд отраслей, где возник такой подход. Если мы понимаем, что ситуация начинает ухудшаться, то чего ждать? Почему мы не действуем на опережение? Если нужно объявить локдаун, то это нужно сделать. Можно обсуждать, будет ли последней мерой вывод армии на улицы, но это, скорее, для красивых заголовков. Фактически у нас имеются другие проблемы.

- Вы принципиально не доверяете министру здравоохранения и труда Танелю Кийку?

- Частично в этом и заключается проблема, что мы пытаемся политизировать все вопросы. Я как мэр города с независимой позиции прямо говорил о том, каков состав коалиции и кем является министр здравоохранения и труда. Я считаю, что это правильно: в этом вопросе нельзя зависеть от политических выборов, только от ситуации. Да, мы критически относились к решениям правительства и во время предыдущей коалиции.

- Но министр здравоохранения и труда тот же?

- Да, но решения одного министра мало: решения принимает все же весь кабинет министров. В случае коронавирусных мер решения принимает не один или другой министр.

- В прошлую пятницу вы встречались с министром здравоохранения и труда и у вас были предложения, как лучше задействовать самоуправления при реализации плана вакцинации. Что это были за предложения?