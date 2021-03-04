Чт, 4.03.2021
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Алексей Навальный
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Мэр Таллинна: если "Спутник V" эффективна, нужно использовать и ее

Мэр столицы Эстонии Таллинна Михаил Кылварт сказал, что если российская вакцина "Спутник V" эффективна, то по возможности нужно использовать и ее: "Я считаю, что сейчас такая ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто быстрее сможет вакцинировать свое население", пишет Rus.Postimees.

- Господин Кылварт, вы предложили ввести в Эстонии чрезвычайное положение. Премьер-министр Кая Каллас сказала сегодня, что фактически чрезвычайное положение у нас уже действует. Почему вы думаете, что это необходимо?

- Если оно фактически действует, об этом нужно сообщить. Я считаю, что дело не в том, как мы называем ситуацию, а в том, что мы делаем. Если на пресс-конференции Таллиннской городской управы я сказал, что сейчас плохая ситуация, то нужно учитывать то, что будет еще хуже. Нынешние решения должны исходить не из недельной статистики, а из того, что может случиться через три недели, месяц или два. Меры нужно применять заранее, а не по последствиям. Сейчас мы реагируем с опозданием.

- Я понимаю, что на сегодняшний день законы изменены таким образом, что введение чрезвычайного положения помогло бы настолько, что на улицы можно было бы вывести вооруженные силы. Вы считаете, что это нужно?

- На этом вопросе можно спекулировать, но это нужно очень серьезно обсуждать. Если мы считаем, что ситуация больше не критическая, а катастрофическая, то разумно ли вводить ограничения таким образом, что неделю кафе работают до девяти, потом до семи, потом до пяти? Есть еще целый ряд отраслей, где возник такой подход. Если мы понимаем, что ситуация начинает ухудшаться, то чего ждать? Почему мы не действуем на опережение? Если нужно объявить локдаун, то это нужно сделать. Можно обсуждать, будет ли последней мерой вывод армии на улицы, но это, скорее, для красивых заголовков. Фактически у нас имеются другие проблемы.

- Вы принципиально не доверяете министру здравоохранения и труда Танелю Кийку?

- Частично в этом и заключается проблема, что мы пытаемся политизировать все вопросы. Я как мэр города с независимой позиции прямо говорил о том, каков состав коалиции и кем является министр здравоохранения и труда. Я считаю, что это правильно: в этом вопросе нельзя зависеть от политических выборов, только от ситуации. Да, мы критически относились к решениям правительства и во время предыдущей коалиции.

- Но министр здравоохранения и труда тот же?

- Да, но решения одного министра мало: решения принимает все же весь кабинет министров. В случае коронавирусных мер решения принимает не один или другой министр.

- В прошлую пятницу вы встречались с министром здравоохранения и труда и у вас были предложения, как лучше задействовать самоуправления при реализации плана вакцинации. Что это были за предложения?

- Сейчас проблема в том и заключается, что роль самоуправлений никак не определена. Сотрудничество происходит по ситуации. Наше предложение заключалось в том, что Таллинн готов поддержать этот процесс, мы готовы задействовать необходимые ресурсы, в том числе, деньги, при необходимости готовы сотрудничать с частным сектором. Например, оплачивать необходимые услуги, но для этого нужны инициатива со стороны государства и план, как построить это сотрудничество.

- Правительство ваши предложения не приняло?

- Я не могу сказать, что у нас возникло системное сотрудничество. В то же время было бы неправильно сказать, что никакого сотрудничества нет. В действительности встреча принесла плоды. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы вакцинировать городских социальных работников. Этим будет заниматься муниципальный центр семейных врачей. Надеемся, этот опыт даст возможность развить сотрудничество и немного планировать наперед. Я понимаю, что и министерство готово развивать сотрудничество.

- Вы будете еще встречаться с министром по этому вопросу?

- Мы договорились, что должны еще раз встретиться и обсудить дальнейшее. У меня нет цели просто критиковать, но есть цель искать решение и участвовать в реализации этих решений.

- Прогноз Департамента здоровья: через две недели у нас будет 2600 зараженных в день. Что в такой ситуации предпринимает городская управа?

- Таллинн начать вводить профилактические меры еще с сентября. В октябре мы запустили масочную кампанию, еще в прошлом году мы раздали миллион масок. Сейчас раздаем маски как в общественном транспорте, так и конкретным социальным группам через районные управы.

Сейчас мы получили из Департамента здоровья информацию о домах, в коорых возникли очаги, то есть, где количество зараженных больше пяти. Таллинн теперь начнет рассылать всем квартирным товариществам информационные брошюры и маски.

- Сколько в Таллинне квартирных товариществ, в которых возникли очаги?

- Два дня назад в самом большом районе города (Ласнамяэред.) это было сто домов. Если сначала был план раздавать все это (маски, инфоматериал, дезинфицирующие средства ред.) только в Ласнамяэ, то сейчас мы применяем эту меру в каждом районе города.

- Какова ваша позиция по российской вакцине "Сутник"?

- К сожалению, это политический вопрос, а не вопрос по существу. Я считаю, что если она эффективная, то мы по возможности должны ее использовать. Из комментариев специалистов нашей страны я понял, что так это и есть. Я считаю, что сейчас имеется ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто первым сможет вакцинировать свое население. Если у нас этой вакцины нет, и если ее можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать.

- Сейчас при покупке вакцины мы исходим из рамочного договора Европейского союза, а вы считаете, что нужно принимать и самостоятельные решения?

- Да, я считаю, что у нас сейчас ситуация, при которой жители Эстонии не будут спрашивать у европейских институций, где вакцина. Наши жители спросят об этом у страны и Таллиннской городской управы.

Мы должны думать и о том, что, во-первых, нужны две дозы вакцины, и этот эффект на полгода, но может получиться и так, что к этому времени коронавирус мы еще не победим. В этом случае потребуется вторая волна вакцинации. Об этом нужно думать уже сейчас.

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