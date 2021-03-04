Бывший карманник, зарезавший мужчину в центре Таллинна, избежал заключения

Тем самым вступило в силу вынесенное ровно год назад, 4 марта 2020 года, решение Харьюского уездного суда о признании 72-летнего бывшего известного карманника Хабарова виновным в причинении смерти из-за нанесения серьезного ущерба здоровью, а не убийства, как того требовала прокуратура.

Окружной суд приговорил Хабарова к пяти годам условно, и этот срок сразу же был сокращен на треть в результате упрощенного производства.

Суд также вычел из его приговора семь месяцев и три дня содержания под стражей, и его окончательным приговором было условной наказание в два года, восемь месяцев и 27 дней. Суд назначил ему испытательный срок в три года и четырем месяца и освободил его из-под стражи в зале суда.

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию Пыхьяского окружного прокурора Келли Круузимяги, но прокурор не удовлетворился этим и подал апелляцию в госсуд. Коллегия по уголовным делам госсуда сегодня пришла к выводу, что решение окружного суда об отказе в удовлетворении апелляции было обоснованным, таким образом, условный приговор, вынесенный Хабарову, вступил в силу.

По выдвинутому Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, 2 августа прошлого года в казино на бульваре Мере в Таллинне вспыхнула ссора между известным в преступных кругах под кличкой Нос Хабаровым и 47-летним мужчиной.

Ссора из казино переместилась на улицу, где началась драка, и Хабаров нанес ответные удары ножом в живот, грудь и в область шеи. После этого Хабаров ушел.