В четверг прививки от Covid-19 получило рекордное количество людей

Это рекордное количество людей, вакцинированных за один день. Пока что лучшие показатели вакцинации достигались в последнюю неделю февраля, когда в отдельные дни прививку получали более 4000 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс говорил о "план 7x2000" на этой неделе. Сейчас эта цифра близка к достижению: за первые четыре дня недели привито не менее 13 000 человек.

Однако это далеко от первоначальных планов вакцинации - 50 000 и более человек в неделю, которые в настоящее время не могут быть реализованы из-за недостаточной доступности вакцин.

Вчера первую вакцину получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и представители других групп риска. Среди вакцинированных также было около 500 врачей и сотрудников медицинских учреждений и около 300 клиентов и сотрудников центров социального ухода.

В четверг были вакцинированы и три человека в возрасте старше 100 лет.

Вакцинация первой вакциной проводилась примерно в 300 учреждениях, в основном в практиках семейных врачей. Наиболее активно вакцинируют Veselibas centru apvieniba, Veselibas centrs 4 и большие больницы. Для первой прививки используется в основном вакцина AstraZeneca.

Вторую прививку получали вчера в основном врачи и медперсонал, и чаще использовалась вакцина Moderna.