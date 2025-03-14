Главное за 14 марта airBaltic ответила на обвинения, Дом Москвы снова попытаются продать и грядущее потепление

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В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.

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Россия на этой неделе нанесла разрушительный авиаудар недалеко от города Суджа в Курской области, используя бомбу FAB-3000. Это один из самых мощных неядерных авиационных боеприпасов в арсенале России, сообщает Defence Blog.

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Высказывания российского диктатора Владимира Путина о предложенном США прекращении огня свидетельствуют о его планах отказаться от идеи временного прекращения огня, заявил в четверг, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский.

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Вечером в четверг, 13 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс был встречен свистом и недовольными возгласами во время концерта Национального симфонического оркестра в Центре Кеннеди в Вашингтоне, сообщает The Washington Post и другие СМИ.

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Рижанка Ливия старается избегать звонков с незнакомых номеров и с опасением открывает почтовый ящик, думая, что это кредиторы шлют напоминание о необходимости вернуть долг. Но в Латвии есть легальная процедура, чтобы списать свои долги. TVNET+ разобрался, что нужно, чтобы подать на банкротство, для кого это подходит и во сколько обойдется обычному человеку.