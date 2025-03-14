Последний день рабочей недели был богат на события. Авиакомпания airBaltic отреагировала на обвинения в нарушении антироссийских санкций, Верховный суд принял сторону семейных врачей в споре с правительством, а в Украине разоблачили крупный мошеннический колл-центр. Об этих и других новостях читайте в традиционной подборке от RUS TVNET.
Главное за 14 марта ⟩ airBaltic ответила на обвинения, Дом Москвы снова попытаются продать и грядущее потепление
Новости Латвии:
У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд, отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с возможной клеветой в СМИ о нарушении санкций при закупке топлива. Об этом в пятницу, 14 марта, на пресс-конференции сообщил старший вице-президент по юридическим вопросам Имантс Янсонс.
Государственное агентство Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) вновь предложит купить так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге на аукционе со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis.
В Вентспилсе пожилая женщина попала под колеса автомобиля BMW, когда переходила дорогу и позже скончалась в больнице, сообщает программа Degpunktā.
Температура воздуха в Латвии на следующей неделе будет постепенно повышаться и в выходные может превысить +15 градусов, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Страны Европейского союза в пятницу поддержали введение новых тарифов на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию и удобрения, чтобы усилить финансовое давление на Москву.
В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.
Россия на этой неделе нанесла разрушительный авиаудар недалеко от города Суджа в Курской области, используя бомбу FAB-3000. Это один из самых мощных неядерных авиационных боеприпасов в арсенале России, сообщает Defence Blog.
Высказывания российского диктатора Владимира Путина о предложенном США прекращении огня свидетельствуют о его планах отказаться от идеи временного прекращения огня, заявил в четверг, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский.
Вечером в четверг, 13 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс был встречен свистом и недовольными возгласами во время концерта Национального симфонического оркестра в Центре Кеннеди в Вашингтоне, сообщает The Washington Post и другие СМИ.
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