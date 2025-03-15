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Российский "TikTok-генерал" призывает к подготовке к тотальной войне против Европы

Перевод: rus.tvnet.lv
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Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов Фото: TVNET kolāža

Пришло время России мобилизовать несколько миллионов человек для войны против Европы, заявил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Этими заявлениями Алаудинов очередным проповедником тотальной войны России и "турбофашистом".

Алаудинова часто называют TikTok-генералом, а возглавляемый им спецназ "Ахмат" - TikTok-войсками, потому что они любят делать различные фоторепортажи "с фронта", которые обычно делаются вдали от зоны боевых действий и в относительной безопасности.

Алаудинов ошибочно предсказал, что война в Украине закончится триумфом России к концу 2024 года.

Он также заявил, что украинские вооруженные силы будут вытеснены из Курской области в течение нескольких дней. Однако на самом деле операция украинской армии в Курской области, начавшаяся в августе прошлого года, все еще продолжается.

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