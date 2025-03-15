Пришло время России мобилизовать несколько миллионов человек для войны против Европы, заявил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Этими заявлениями Алаудинов очередным проповедником тотальной войны России и "турбофашистом".
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Российский "TikTok-генерал" призывает к подготовке к тотальной войне против Европы
Алаудинова часто называют TikTok-генералом, а возглавляемый им спецназ "Ахмат" - TikTok-войсками, потому что они любят делать различные фоторепортажи "с фронта", которые обычно делаются вдали от зоны боевых действий и в относительной безопасности.
Алаудинов ошибочно предсказал, что война в Украине закончится триумфом России к концу 2024 года.