Алаудинова часто называют TikTok-генералом, а возглавляемый им спецназ "Ахмат" - TikTok-войсками, потому что они любят делать различные фоторепортажи "с фронта", которые обычно делаются вдали от зоны боевых действий и в относительной безопасности.

Алаудинов ошибочно предсказал, что война в Украине закончится триумфом России к концу 2024 года.

Он также заявил, что украинские вооруженные силы будут вытеснены из Курской области в течение нескольких дней. Однако на самом деле операция украинской армии в Курской области, начавшаяся в августе прошлого года, все еще продолжается.