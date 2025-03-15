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"Путин не отверг предложение США в лоб. Но и полностью его поддерживать он не собирался". Как СМИ оценили условия Кремля по перемирию

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BBC
Накануне Путин посетил Курскую область - впервые с начала вторжения ВСУ - и заслушал отчет начальника Генштаба.
Накануне Путин посетил Курскую область - впервые с начала вторжения ВСУ - и заслушал отчет начальника Генштаба. Фото: Kremlin Press Office/TASS

Россия пытается тянуть время, чтобы закрепить успехи в выдавливании ВСУ из Курской области и усилить переговорные позиции, а пока выдвигает нереалистичные условия перемирия — это ни «да», ни «нет» на предложение США и Украины. Так многие международные СМИ оценили заявление Владимира Путина о принципиальной готовности прекратить боевые действия, но только с учетом «нюансов».

Но вслед за руководством США пресса видит и некоторые поводы для «осторожного оптимизма»: раньше Путин отвергал предложения о прекращении огня более категорично.

Такое поведение Владимира Путина может означать, что решение на самом деле не за Москвой, а за Вашингтоном, считают комментаторы.

CNN: это переговоры с Трампом или манипуляция Трампом?

Заявления Владимира Путина, прозвучавшие 13 марта, в четверг, продемонстрировали, насколько сложно будет администрации Трампа сдвинуть Россию с ее нынешней позиции и привести к серьезным переговорам о перемирии, пишет в аналитической статье журналист CNN Стивен Коллинсон. По его мнению, Путин искушает Трампа, потому что Трамп отчаянно нуждается в победе, а перемирие могло бы ее символизировать.

«Путин не отклонил предложение Трампа. Он назвал его "великим и правильным" и заявил, что в принципе его поддерживает. Он был осторожен, чтобы не оттолкнуть президента США, который уже предложил России ряд уступок», — пишет Коллинсон.

Однако все это, считает журналист CNN, — попытка выиграть время, пока российские войска вытесняют украинцев из Курской области: «Россия использует свою классическую дипломатическую стратегию — как обычно, стремится втянуть собеседников в утомительные переговоры, создавая задержки и условия, которые позволяют Кремлю в это время продолжать преследовать свои стратегические цели».

Автор задается вопросом, до какой степени Трамп готов уступать Путину. Что будет, если Путин попросит США помочь свергнуть Владимира Зеленского? А если Путин потребует вывести войска НАТО из Восточной Европы?

«Вопрос в том, ведет ли Трамп переговоры с Путиным или же российский лидер манипулирует им», — подводит итог Коллинсон.

Российские военные в Судже, Курская область
Российские военные в Судже, Курская область Фото: EPA

Times: Путин нанес удар по надеждам

Итог заявлений российского президента: шансы на перемирие тают, считает британская Times. «Путин нанес удар по надеждам на немедленное прекращение огня на 30 дней в Украине, когда предупредил, что Россия никогда не поддержит соглашение, которое позволит Киеву перегруппироваться и перевооружиться», — пишет британское издание, следом напоминая о позиции президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что Путин готовится отклонить предложение, но боится сказать об этом напрямую и ставит условия, чтобы потянуть время.

В то же время Times отмечает, как смягчилась риторика помощника Путина Юрия Ушакова: если сначала он говорил о 30-дневном перемирии только как о «временной передышке для украинских войск», то потом сказал, что предложение «поспешно», но может быть адаптировано, чтобы учитывать интересы и российской стороны.

Даже если Путин откажется от предложения о перемирии, то арсенал доступных Дональду Трампу способов принуждения Кремля невелик, констатирует корреспондент британского издания в США Алистер Добер. Как вариант, Америка могла бы активизировать охоту за танкерами российского «теневого флота», но заплатить за это пришлось бы американским налогоплательщикам, полагает он.

Politico: Путин не заинтересован в прекращении огня

Издание Politico пытается на основе заявлений Путина и его соратников предположить, какими могут быть дальнейшие действия и требования Кремля к заключению временного перемирия. Первый вариант: на эти 30 дней должны быть заморожены поставки любой западной военной помощи Киеву, как из США, так и из Европы. Другой потенциальный вариант: дать понять, что ни о каком перемирии не может быть речи, пока Путин и Трамп не встретятся, чтобы лично обсудить происходящее.

Путин чувствует себя уверенно, полагает издание. Развивая эту мысль, Politico цитирует бывшего российского дипломата Бориса Бондарева (в реестре «иноагентов» в России), который работал в российской миссии ООН и был единственным дипломатом, подавшим в отставку в знак протеста против российского вторжения в Украину. Экс-дипломат считает, что Путин не заинтересован в прекращении огня. По его мнению, Путин уверен, что добьется своего на поле боя. Он не боится Трампа, готов сыграть на противоречиях между ним и Зеленским, чтобы сделать его «козлом отпущения», и считает, что американский президент «гораздо больше озабочен мирным соглашением, чем Украиной».

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Sky News: максималистская позиция России не изменилась

По мнению московского корреспондента британского телеканала Айвора Беннетта, Путин «не демонстрирует признаков компромисса» и максималистская позиция Кремля не изменилась: как и раньше, в риторике рефреном звучит претензия к расширению НАТО на восток.

«Владимир Путин никогда не отвергнет предложение США о прекращении огня в лоб, но и полностью его поддерживать он не собирался», — считает журналист.

Washington Post: Россия по-прежнему хочет, чтобы Украина входила в ее зону влияния

Для оценки реальной готовности Кремля достичь перемирия издание решило изучить засекреченные отчеты разведслужб США. Они сходятся во мнении, что Путин по-прежнему намерен доминировать над «западным соседом» и собирается сохранить влияние на Украину.

«Я не верю, что прекращение огня или даже перемирие положат конец этой истории, — цитирует WaPo Юджина Румера, бывшего сотрудника разведки США. — Это новое постоянное противостояние между Россией и остальной Европой».

При этом другой бывший разведчик, Эрик Чарамелла, сказал изданию, что у США и Европы есть шанс «правильно разыграть карты».

«Чтобы Путин прекратил бороться, он должен думать, что может победить в переговорах. Но это не значит, что он победит», — считает он.

В другой статье колумнист газеты Макс Бут подчеркивает: Путин не хочет перемирия, Путин хочет выиграть войну. Его цели остаются такими же максималистскими, как в первые дни вторжения, и тем более он не собирается останавливаться сейчас, когда российские войска «как никогда близки к тому, чтобы изгнать украинские силы из Курской области».

«До сих пор все, что делала администрация Трампа — от временного прекращения поставок оружия и разведывательной информации Украине до остановки наступательных киберопераций против России — только убеждало Путина в том, что ему следует продолжать агрессию. Будем надеяться, что отказ Кремля принять план Трампа о прекращении огня наконец покажет президенту, что уступки Путину не приведут к миру», — подытоживает колумнист.

Guardian: отказ России от европейских миротворцев — главное препятствие

Guardian, пересказывая последние события, отмечает: «Риторика российских официальных лиц показала отсутствие срочности в достижении соглашения или уступок, поскольку Москва продолжает наступление на поле боя».

«Продолжительное сопротивление Москвы размещению европейских миротворческих сил — которые Украина рассматривает как единственную жизнеспособную альтернативу членству в НАТО для обеспечения своей безопасности — представляет собой большое препятствие для достижения мирного соглашения, приемлемого для Киева», — пишет издание.

В другом материале Guardian акцентирует внимание на том, что непонятно, как будет контролироваться соблюдение огня, отмечая, что и Путин в четверг задавался тем же вопросом.

«В конечном итоге долгосрочный мир будет возможен только в том случае, если ни одна из сторон не будет пытаться подорвать его провокациями и актами агрессии», — указывает издание.

Но для этого обе стороны должны действительно хотеть примирения, отмечает Guardian: «В некоторых случаях — например, в Корее или на Кипре — прекращение огня оказалось длительным, потому что ни одна из сторон в конце концов не хотела возобновлять полномасштабные боевые действия. Однако враждебность России к Украине очень велика, и многие считают, что долгосрочная цель Путина по доминированию над соседней страной остается неизменной».

Bloomberg: именно США придется делать трудный выбор

«Общее мнение заключается в том, что 30-дневное перемирие, согласованное между переговорщиками США и Украины на этой неделе, мгновенно возлагает на президента России Владимира Путина обязанность показать, что он действительно хочет завершить войну. Я подозреваю, что это не так. Именно США придется делать трудный выбор», — пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что Украина согласилась на перемирие в обмен на возобновление американской помощи, и цитирует советника Путина Юрия Ушакова, который сказал, что перемирие — это «временная передышка для украинских военных, больше ничего». Среди требований Путина для прекращения огня — как раз приостановка военной помощи Украине на время перемирия.

Еще месяц назад ситуация была другой, напоминает журналист, продвижение российских войск замедлилось. Но решение Трампа приостановить военную помощь Украине «позволило Путину выйти в камуфляже и поздравить свои войска в Курской области». В нынешних условиях, считает Чемпион, «Путин поступил бы глупо, если бы не попытался выжать из Вашингтона и Киева все, что можно».

И теперь именно Трампу нужно делать выбор: давить на Украину, чтобы она приняла условия Путина, или пытаться давить на Россию более жесткими санкциями. Трамп, предполагает колумнист Bloomberg, скорее всего выберет первое, а Путин либо будет тянуть время и развивать наступление, либо в какой-то момент согласится на перемирие, но потом найдет предлог продолжить войну.

Украинская и американская делегация на переговорах в Саудовской Аравии, когда было принято предложение о 30-дневном перемирии
Украинская и американская делегация на переговорах в Саудовской Аравии, когда было принято предложение о 30-дневном перемирии Фото: Getty Images

WSJ: Путин поставил Трампа в затруднительное положение

Трамп был в шаге от того, чтобы стать миротворцем, но Путин, который должен был сказать «да», настроен иначе, пишет Wall Street Journal. И это ставит Трампа, самопровозглашенного мастера по заключению сделок, в затруднительное положение: ведь он обещал ввести новые санкции, если Россия не примет его предложение. Издание обращает внимание на посты республиканцев в социальных сетях: даже самые преданные сторонники Трампа, например, Линдси Грэм, предлагают усилить санкции.

Однако, как отмечает WSJ, Трампа может и не остановить скептицизм его союзников, он действует, руководствуясь собственными инстинктами и собственными причинами.

«Последние нити сдерживания президентской власти в области внешней политики порвались», — цитирует WSJ Элизабет Сондерс, профессора международных отношений в Колумбийском университете.

Telegraph: Кремль может согласиться на вариант, невыгодный тактически, но выгодный стратегически

Журналист Антон Трояновский в статье о перспективах исхода войны, опубликованной в Telegraph, анализирует не столько последние заявления Путина, сколько его поведение в последние месяцы в целом. Он обращает внимание, что еще в январе Путин решительно отвергал возможность временного прекращения огня, а теперь, похоже, готов его рассмотреть.

Поворотным моментом Трояновский называет телефонный разговор Путина и Трампа в феврале: если раньше Путин считал, что в случае прекращения огня Россия растеряет все преимущества, то теперь он может хотеть остаться с Трампом в хороших отношениях.

«Песков поднял возможность нового телефонного разговора между Путиным и Трампом, что сигнализирует о том, что Кремль рассматривает предложение о перемирии как часть более широкого дипломатического процесса», — считает Трояновский.

Издание также приводит мнение политического аналитика Ильи Гращенкова, что Кремль может принять перемирие, которое будет «тактически невыгодным, но стратегически выгодным», чтобы «показать, что он миротворец».

New York Times: Путину выгодно затягивать переговоры

В более развернутой статье в New York Times Трояновский повторяет свой тезис про желание Путина сохранить хорошие отношения с Трампом, но добавляет, что требования Путина «скорее всего, задержат заключение перемирия или могут сделать его невозможным»: России, имеющей преимущества на поле боля, будет выгодно затянуть переговоры.

Он отмечает, что в этот раз Путин не повторил свое прошлогоднее требование о выводе украинских войск из четырех регионов, которые Россия объявила своими, но не контролирует полностью.

«Заявления Путина на пресс-конференции показывают, что он пытается соблюсти баланс: демонстрировать уверенность в позиции России на поле боя и в то же время продолжать переговоры с США и не разочаровывать президента Трампа», — пишет он.

В статье цитируется и менее оптимистичная точка зрения: так, военный эксперт Дара Массикот называет новые требования Путина «очень опасными для Украины». По ее мнению, Путин настаивает на сценарии, при котором Запад не сможет помочь Украине восстановить её вооружённые силы, в то время как российские заводы будут выпускать новое оружие.

BBC
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