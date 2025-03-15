«Вопрос в том, ведет ли Трамп переговоры с Путиным или же российский лидер манипулирует им», — подводит итог Коллинсон.

Российские военные в Судже, Курская область Фото: EPA

Times: Путин нанес удар по надеждам

Итог заявлений российского президента: шансы на перемирие тают, считает британская Times. «Путин нанес удар по надеждам на немедленное прекращение огня на 30 дней в Украине, когда предупредил, что Россия никогда не поддержит соглашение, которое позволит Киеву перегруппироваться и перевооружиться», — пишет британское издание, следом напоминая о позиции президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что Путин готовится отклонить предложение, но боится сказать об этом напрямую и ставит условия, чтобы потянуть время.

В то же время Times отмечает, как смягчилась риторика помощника Путина Юрия Ушакова: если сначала он говорил о 30-дневном перемирии только как о «временной передышке для украинских войск», то потом сказал, что предложение «поспешно», но может быть адаптировано, чтобы учитывать интересы и российской стороны.

Даже если Путин откажется от предложения о перемирии, то арсенал доступных Дональду Трампу способов принуждения Кремля невелик, констатирует корреспондент британского издания в США Алистер Добер. Как вариант, Америка могла бы активизировать охоту за танкерами российского «теневого флота», но заплатить за это пришлось бы американским налогоплательщикам, полагает он.

Politico: Путин не заинтересован в прекращении огня