Однако, как отмечает WSJ, Трампа может и не остановить скептицизм его союзников, он действует, руководствуясь собственными инстинктами и собственными причинами.
«Последние нити сдерживания президентской власти в области внешней политики порвались», — цитирует WSJ Элизабет Сондерс, профессора международных отношений в Колумбийском университете.
Telegraph: Кремль может согласиться на вариант, невыгодный тактически, но выгодный стратегически
Журналист Антон Трояновский в статье о перспективах исхода войны, опубликованной в Telegraph, анализирует не столько последние заявления Путина, сколько его поведение в последние месяцы в целом. Он обращает внимание, что еще в январе Путин решительно отвергал возможность временного прекращения огня, а теперь, похоже, готов его рассмотреть.
Поворотным моментом Трояновский называет телефонный разговор Путина и Трампа в феврале: если раньше Путин считал, что в случае прекращения огня Россия растеряет все преимущества, то теперь он может хотеть остаться с Трампом в хороших отношениях.
«Песков поднял возможность нового телефонного разговора между Путиным и Трампом, что сигнализирует о том, что Кремль рассматривает предложение о перемирии как часть более широкого дипломатического процесса», — считает Трояновский.
Издание также приводит мнение политического аналитика Ильи Гращенкова, что Кремль может принять перемирие, которое будет «тактически невыгодным, но стратегически выгодным», чтобы «показать, что он миротворец».
New York Times: Путину выгодно затягивать переговоры
В более развернутой статье в New York Times Трояновский повторяет свой тезис про желание Путина сохранить хорошие отношения с Трампом, но добавляет, что требования Путина «скорее всего, задержат заключение перемирия или могут сделать его невозможным»: России, имеющей преимущества на поле боля, будет выгодно затянуть переговоры.