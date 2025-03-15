Я сторонник закона, я сторонник правового государства. И вот эту знаменитую фразу, которую все любят цитировать, о том, что "ни пяди родной земли" и так далее. Ты же помнишь первую часть этой цитаты: "Нам чужого не надо, но и пяди родной земли мы не отдадим". Нам чужого не надо - у нас самая большая страна в мире с 11-ю часовыми поясами, с огромной территорией. Давайте мы нормально устроим то, что у нас есть, вместо того чтобы захватывать чужие территории.

Я должен сказать, что для меня был абсолютный шок, когда я вышел из тюрьмы прошлым летом и как бы узнал вообще о существовании такого нарратива, что вы все виноваты, вы все одинаковые. Я очень рад, что я об этом не знал. Я очень рад, что я этот нарратив не слышал, когда я сидел в карцере в Омске. Потому что я не знаю, как при том, в каком аду я и так находился, если бы мне еще сообщили, что там, на Западе, есть люди, которые рассказывают, что у нас никого нет и все в России - они все за Путина, все за войну.

- Мало, Володя, вас мало.