Как сообщает телекомпания Sky News, визит Уиткоффа в Москву длился 12 часов. Об этом можно судить по опубликованным в сети видеозаписям того, как машины сопровождения делегации Уиткоффа выезжают из аэропорта Внуково и возвращаются туда.

Большую часть этих 12 часов Уиткофф провел в ожидании встречи с Путиным. Тем временем российский диктатор встретился с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Уиткофф - бывший магнат в сфере недвижимости, ставший главным переговорщиком Трампа. По данным журналистов, он был направлен в Москву, чтобы представить Путину американское предложение о 30-дневном прекращении огня. Его визит был запланирован на начало недели, вскоре после переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.

Однако, прилетев в Москву в середине дня в четверг, 13 марта, Уитткофф был вынужден ждать не менее восьми часов, прежде чем его пригласили в Кремль. В это время Путин был занят встречей с Лукашенко, который тоже прибыл в Москву в четверг с неожиданным визитом.

Очевидно, что Путин мог прервать встречу с главой белорусского режима, с которым он встречается регулярно, и пригласить Уиткоффа на переговоры, но это не было сделано специально, чтобы подчеркнуть свое превосходство. В прошлом диктатор не раз проявлял неуважение, встречаясь с другими иностранными политиками.

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