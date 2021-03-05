Президент Эстонии привилась AstraZeneca и обратилась к жителям по-русски

Поскольку президент планирует в апреле посетить Афганистан, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, она попросила сделать инъекцию ей и всем членам делегации.

Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны, но при этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила - носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.