"Нежная инвазия": как британские аристократы повлияли на выбор миллионов

Один из таких атрибутов - автомобиль: сидящие за рулем знаменитости становятся образцом для подражания; иногда же автомобиль влиятельной личности может оказывать и более широкое воздействие на субъекты поп-культуры.

Знаменитости, явив столь желанную для большинства модель жизненного успеха, создав свой стиль, обозначив статусность, повлияв даже на массовую моду успешно тиражируют свой образ состоявшегося человека по всеми миру.

Совокупность этих составляющих образа успеха со временем превратилась в глобальную "нежную инвазию", которая позволила наиболее успешным автопроизводителям утвердить свой культовый статус и на десятилетия (а единицам - на целое столетие!) закрепить свое имя в летописи социокультурных явлений нашей эпохи.

Влияние королевских особ

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Британский автопром, богатый своими традициями, в мире имеет немало поклонников. И многих из них роднит утонченный снобизм, который владельцы британских машин зачастую не скрывают. Примечательно, что и самим производителям он не чужд.

Закономерно, что на историю, образ жизни, саму тональность отношений в некогда могущественной империи оказывает влияние королевская семья (кое-кто уточнит, что влияние сохранилось и поныне). Утонченность, узнаваемый стиль, некая галантность, подчеркнутая самоуверенность, внимание к деталям, - все эти черты "монархического наследия", по мнению культурологов, свойственны и творцам британского автопрома.

Подобная тональность в палитре британского автопрома развилась натурально, - королевская семья и сама королева Елизавета II уже многие годы неравнодушны к автомобилям. И в первую очередь к детищам британского автопрома. Три года назад папарацци засняли 93-х летнюю Елизавету II за рулем своего темно-зеленого Jaguar X-Type, когда Ее Величество возвращались с утреннего богослужения.

Жители Великобритании привыкли видеть в прессе фотографии королевы за рулем, ее любовь к автомобилям и пристрастие к вождению не раз отмечали и журналисты. Сам факт того, что и находясь в преклонных годах Елизавета II не ограничивает себя в удовольствии находиться за рулем, очаровал многих.

Кроме того, в настоящее время Елизавета II является единственным в Великобритании водителем, которому не обязательно менять прежнее водительское удостоверение с истекшим сроком действия. Свое первое водительское удостоверение она получила еще в годы Второй мировой войны, когда служила водителем-механиком в женском подразделении британской армии.

В послевоенное время Елизавету II не раз замечали за рулем различных британских автомобилей, чаще всего за рулем машин зеленого цвета (похоже, любимого цвета Ее Величества). Обычно это были Range Rover, иногда вышеупомянутый Jaguar X-Type, классический Jaguar S-Type или ставший поистине легендарным Land Rover Defender, производившийся в 1948–2016 годах.