"Нежная инвазия": как британские аристократы повлияли на выбор миллионов

Знаменитые, успешные, влиятельные, меняющие мир и ставшие кумирами для миллионов, лидеры, достигшие профессиональных высот, - они не только стали неотъемлимой частью современной попкультуры, но и своеобразными маркерами успеха, его признаком и специфическим атрибутом.
Один из таких атрибутов - автомобиль: сидящие за рулем знаменитости становятся образцом для подражания; иногда же автомобиль влиятельной личности может оказывать и более широкое воздействие на субъекты поп-культуры.
Знаменитости, явив столь желанную для большинства модель жизненного успеха, создав свой стиль, обозначив статусность, повлияв даже на массовую моду успешно тиражируют свой образ состоявшегося человека по всеми миру.
Совокупность этих составляющих образа успеха со временем превратилась в глобальную "нежную инвазию", которая позволила наиболее успешным автопроизводителям утвердить свой культовый статус и на десятилетия (а единицам - на целое столетие!) закрепить свое имя в летописи социокультурных явлений нашей эпохи.
Влияние королевских особ
Британский автопром, богатый своими традициями, в мире имеет немало поклонников. И многих из них роднит утонченный снобизм, который владельцы британских машин зачастую не скрывают. Примечательно, что и самим производителям он не чужд.
Закономерно, что на историю, образ жизни, саму тональность отношений в некогда могущественной империи оказывает влияние королевская семья (кое-кто уточнит, что влияние сохранилось и поныне). Утонченность, узнаваемый стиль, некая галантность, подчеркнутая самоуверенность, внимание к деталям, - все эти черты "монархического наследия", по мнению культурологов, свойственны и творцам британского автопрома.
Подобная тональность в палитре британского автопрома развилась натурально, - королевская семья и сама королева Елизавета II уже многие годы неравнодушны к автомобилям. И в первую очередь к детищам британского автопрома. Три года назад папарацци засняли 93-х летнюю Елизавету II за рулем своего темно-зеленого Jaguar X-Type, когда Ее Величество возвращались с утреннего богослужения.
Жители Великобритании привыкли видеть в прессе фотографии королевы за рулем, ее любовь к автомобилям и пристрастие к вождению не раз отмечали и журналисты. Сам факт того, что и находясь в преклонных годах Елизавета II не ограничивает себя в удовольствии находиться за рулем, очаровал многих.
Кроме того, в настоящее время Елизавета II является единственным в Великобритании водителем, которому не обязательно менять прежнее водительское удостоверение с истекшим сроком действия. Свое первое водительское удостоверение она получила еще в годы Второй мировой войны, когда служила водителем-механиком в женском подразделении британской армии.
В послевоенное время Елизавету II не раз замечали за рулем различных британских автомобилей, чаще всего за рулем машин зеленого цвета (похоже, любимого цвета Ее Величества). Обычно это были Range Rover, иногда вышеупомянутый Jaguar X-Type, классический Jaguar S-Type или ставший поистине легендарным Land Rover Defender, производившийся в 1948–2016 годах.
Land Rover Defender стал настоящим любимцем королевы - по некоторым данным, Елизавета II владела примерно 30 моделями "дефендеров" различных годов выпуска и исполнения. В прошлом году на трассы вышел новый, современный Defender, попавший в список 7 лучших автомобилей Европы. Наверное, скоро и он окажется в королевском гараже.
Отождествление с ценностями
Видя, что королева Елизавета II предпочитает британские автомобили иным, многие жители Соединенного Королевства, придерживавшиеся монархических убеждений, переняли эту ценностную установку, тем более это не противоречило их верноподданническим чувствам. "Управляете "ягуаром"? Значит предпочитаете субтильные оттенки жизни, технологические новинки и возможности современной промышленности", - данный стереотип, запущенный автомобильной прессой, оказался понятым и принятым миллионами потребителей.
И не только для потребителей Великобритании. Подробности жизни королевской семьи интересовали не только подданных Ее Величества, но и жителей остальной части света. "Экспорт" же подробностей жизни монаршего семейства обеспечил успешное проникновение отдельных элементов "королевского образа жизни" в культуры других народов.
Чувственные атрибуты монархии - аристократизм, особая утонченность, нарочитая отстраненность - создали предпосылки для успешного распространения по миру автомобильного британофильства. Такая автомобильная марка, как, например, Jaguar, стала популярной среди успешных писателей, влиятельных бизнесменов, популярных актеров, среди всех тех, кого можно считать состоявшимися личностями. Не случайно в Мекке индустрии развлечений - Лос-Анджелесе - создается устойчивое впечатление, что внедорожники Range Rover и апологеты транспортной экологической моды Toyota Prius встречаются чуть ли не на каждом шагу.
Успех приобщения сугубо островных автомобильных марок к миру мировых брендов окрылил прочих известных британцев, ставших своеобразными проводниками вкусов королевской семьи. Например, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм и его жена Виктория, успешно обосновавшиеся в американском шоу-бизнесе, не скрывают своих симпатий к марке Jaguar.
Упоминаемая в прессе коллекция четы Бекхэм включает как классические XK, F-Type, E-Type, так и современные XJ Supersport с мотором V8 объемом 5 литров. "Всегда любовался "ягуарами": в них каждый элемент - от дизайна до запоминающегося рыка мощного мотора - является подлинно британским", - в одном интервью признался Дэвид Бекхэм.
Нет ничего удивительного в том, что не скрывающая свою любовь к "ягуарам" супружеская чета не раз становилась лицом этого товарного знака, а вездесущие папарацци все чаще фиксируют известных миллионам людей медийных лиц именно в британских автомобилях.
Поклонниками автомобилей марки Jaguar являются американская кинозвезда Гаррисон Форд, продюсер и судья многих популярных музыкальных реалити-шоу Саймон Коуэлл. За рулем "ягуара" любит находиться и нынешний капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн; примечательно, что один из самых высокооплачиваемых нападающих, который может себе позволить любой роскошный автомобиль представительского класса, в качестве рабочей лошадки использует внедорожник Jaguar F-Pace.
Известные актеры Шарлиз Терон, Бен Аффлек, Дэниель Крейг, Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун (и многие другие) в различных уголках планеты были замечены за рулем британских Land Rover Discovery или Range Rover.