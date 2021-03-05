На следующей неделе Латвия, возможно, получит 25 170 доз вакцины от Covid-19

Поставка 1170 доз вакцины производства Pfizer/BioNTech ожидается 8 марта, а поставка 24 000 доз вакцины AstraZeneca - 9 марта.

В общей сложности с 8 марта по 4 апреля планируется 10 поставок вакцин от Covid-19 общим объемом 164 448 доз.

Следующая после двух вышеупомянутых поставка вакцины от Covid-19 запланирована на 15 марта, когда Латвия ожидает получить 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech. В свою очередь 17 марта запланирована поставка 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 21 марта - 16 800 доз вакцины Moderna, 22 марта - 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 24 марта - 37 444 дозы вакцины AstraZeneca, 29 марта - 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а 31 марта - 40 912 доз вакцины AstraZeneca. После этого еще запланирована поставка 25 200 доз вакцины Moderna.