В ЕС оценили политику интеграции латвийского общества

В резолюции положительно оценено достигнутое Латвией в сфере общественной интеграции, в том числе такие аспекты, как поддержка в освоении латышского языка взрослыми, в результате чего более 90% жителей Латвии, родным языком которых является русский, владеют латышским языком; поддержка культурных мероприятий национальных меньшинств; многообразное медийное пространство с доступностью традиционных и электронных масс-медиа на языке национальных меньшинств; поддержка образовательных программ национальных меньшинств, в рамках которой

Латвия продолжает финансировать образование национальных меньшинств на семи языках (русский, белорусский, эстонский, литовский, польский, украинский, иврит);

уменьшение количества неграждан, в том числе путём облегчения процедуры натурализации для различных групп общества, а также предоставление гражданства Латвии всем вновь родившимся.

Одновременно Латвии высказан ряд рекомендаций для более эффективного обеспечения прав национальных меньшинств, в частности, побуждение продолжать интеграционную политику, содействовать вовлечению принадлежащих к национальным меньшинствам в общественную жизнь, работать над тем, чтобы прекратить дискриминацию ромов, улучшить возможности молодёжи ромов и т.д. Эти указания имеют рекомендательный характер.

Принятием Резолюции завершился третий цикл надзора за выполнением Конвенции в Латвии. Правительство будет продолжать диалог с Советом Европы в рамках следующего цикла надзора за выполнением Конвенции, который начнётся подачей национального доклада осенью 2021 года.

Всеобщая Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств в Латвии вступила в силу 1 октября 2005 года. К Конвенции уже присоединились 39 из 47 стран-участниц Совета Европы.