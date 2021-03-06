Сб, 6.03.2021
Это - последний шаг. Нет более серьезного шага с точки зрения борьбы с распространением вируса, чем "полный локдаун. Об этом сейчас серьезных дискуссий не ведется Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Сегодня по всей Латвии значительно усилится ветер, в некоторых регионах - особенно

Снегопад в Риге ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Днем в субботу, 6 марта, на западе и в центральных регионах страны западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Самый сильный ветер ожидается в Курземе, на западе Земгале и на побережье.

В течение дня усилится облачность, на северо-востоке пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге в течение дня усилится облачность, существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит +3..+4 градуса, ветер к вечеру усилится до 16 метров в секунду.

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