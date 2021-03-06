"Не припомню таких трудных времен": продавцы цветов в преддверии 8 марта готовятся к убыткам

Велло Пилле уже 31 год управляет цветочным магазином возле Вильяндиского рынка, но не помнит таких трудных времен, как сейчас.

Главное - качество

"Трудно придумать что-то для спасения ситуации, - сказал он. - В понедельник, в Женский день, мы сможем позволить людям посещать магазин с ограничением в 25 процентов от общей загруженности, а это снизит продажи. В субботу и воскресенье мы должны быть закрыты, но многие мужчины хотят купить цветы заранее, чтобы в понедельник, 8 марта подарить их".

Велло Пилле сказал, что торговать на открытом воздухе разрешено, но при минусовой температуре он не будет этого делать. "Если купленный цветок потом быстро завянет у человека дома, это нанесет непоправимый урон нашей репутации. Продаваемые нами эстонские тюльпаны должны выдерживать дома неделю и радовать людей. Идея цветочного магазина заключается в продаже качественных товаров, в этом мы не хотим конкурировать с продуктовым магазином".

Говоря о Женском дне, Велло Пилле объяснил что продажа предварительно заказанных цветов становится все более сложной, и есть опасения, что большая часть не будет продана. Он пытается спасти ситуацию с помощью цветочных курьеров, информация о которых написана на входной двери магазина. Он добавил, что букет также можно доставить в машину, припаркованную перед магазином.

Автолавка

Глава управляющей несколькими цветочными магазинами компании Floreas Viljandi Маргус Лондон сказал, что из-за ограничений много неудобств, поэтому его компания в субботу, воскресенье и понедельник будет продавать цветы из машины у Maksimarket в Вильянди и у Konsum в Мустла.

"В Тарту мы арендовали большой цветочный автомобиль, а в Мустла продаем из своего автобуса. Нам нужно постараться, чтобы продать все предзаказанные цветы", - сказал Лондон. По его словам, большая цветочная машина - хорошее решение, потому что в ней есть обогрев и охлаждение, и цветы там не замерзают и не перегреваются.

Владелица Teemu Lilled Дена Кивилаан также признала сложность ситуации. "Покупатели в понедельник должны будут запастись временем, потому что мы сможем обслуживать их ровно столько, сколько позволяют квадратные метры, - сказала она. - В выходные мы будем продавать у дверей: те, кто сделал заказ по телефону, получат товар прямо у входа в магазин".

Дена Кивилаан отметила, что оборот магазина за год снизился примерно на четверть, поэтому господдержки нет - для ее получения товарооборот должен был снизиться на 50 процентов. "Надо выживать, делать нечего. Мы доставляем на дом через Interflora, этот объем у нас за год удвоился".

Цветочный магазин Marcuse lillepood, по словам его владельца Ааре Калласа, также потерял около четверти своего оборота. "В этой коронавирусной ситуации, в которой сейчас находятся мир и Эстония, успех бизнеса вызывает большое беспокойство. Самое главное - это здоровье людей, и я обеими руками поддерживаю всевозможные жесткие ограничения", - сказал он.