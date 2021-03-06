В воскресенье ожидается метель, усилится ветер
В ночь на воскресенье, 7 марта, Латвию с севера пересчет холодный атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь и метель, в Видземе - сильный снегопад, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 7 марта, Латвию с севера пересчет холодный атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь и метель, в Видземе - сильный снегопад, прогнозируют синоптики.
Днем временами будет солнечно, местами возможен снег и метель. Западный, северо-западный ветер усилится до 19-24 метров в секунду.
Самые сильные порывы ветра ожидаются на морском побережье. Местами ветер может повалить деревья, на отдельных участках дорог образуются снежные заносы.
Температура воздуха утром в воскресенье понизится до -5..-7 градусов, днем составит +2..-3 градуса.
В Риге в ночь на воскресенье ожидается метель, утром небо прояснится, в течение дня временами возможен снег. Западный, северо-западный ветер усилится до 19-22 метров в секунду, температура воздуха составит около нуля градусов.