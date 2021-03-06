В воскресенье ожидается метель, усилится ветер

Днем временами будет солнечно, местами возможен снег и метель. Западный, северо-западный ветер усилится до 19-24 метров в секунду.

Самые сильные порывы ветра ожидаются на морском побережье. Местами ветер может повалить деревья, на отдельных участках дорог образуются снежные заносы.

Температура воздуха утром в воскресенье понизится до -5..-7 градусов, днем составит +2..-3 градуса.