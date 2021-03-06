Сб, 6.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В воскресенье ожидается метель, усилится ветер

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В ночь на воскресенье, 7 марта, Латвию с севера пересчет холодный атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь и метель, в Видземе - сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Днем временами будет солнечно, местами возможен снег и метель. Западный, северо-западный ветер усилится до 19-24 метров в секунду.

Самые сильные порывы ветра ожидаются на морском побережье. Местами ветер может повалить деревья, на отдельных участках дорог образуются снежные заносы.

Температура воздуха утром в воскресенье понизится до -5..-7 градусов, днем составит +2..-3 градуса.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается метель, утром небо прояснится, в течение дня временами возможен снег. Западный, северо-западный ветер усилится до 19-22 метров в секунду, температура воздуха составит около нуля градусов.

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