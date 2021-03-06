"Я не хочу уходить на пенсию!": в ресторане McDonald's в США работает 100-летняя женщина

Рути Шустер проработала в McDonald's в Питтсбурге, штат Пенсильвания, почти 50 лет и до сих пор любит свою работу. 100-летняя женщина, которая до пандемии ходила на танцы четыре раза в неделю, каждую пятницу после обеда работает в ресторане быстрого питания McDonald's.

Хотя многие люди скажут, что дожить до 100 лет - это большое достижение, сама Рути считает это обычным числом.

"Для меня это просто число. Я стала вдовой, когда мне было 50, и с тех пор работаю. Я люблю работать", - сказала Рути. 3

"Мне платят зарплату. Я плачу по счетам, и это хорошо. У меня никогда не было много денег, но мне всегда было достаточно", - добавила она.

За последние 50 лет Рути стала очень популярной в своем округе, и ей даже пришлось поставить свой почтовый ящик в филиале McDonald’s, чтобы люди могли бросить в него добрые пожелания в честь большого юбилея.