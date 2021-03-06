Сб, 6.03.2021
Я не какой-нибудь простой смертный Депутат Сейма Карина Спруде
Депутат Сейма Карина Спруде

"Я не хочу уходить на пенсию!": в ресторане McDonald's в США работает 100-летняя женщина

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Good Morning America

Сотрудница ресторана быстрого питания McDonald's, которой в начале марта исполнилось 100 лет, сообщила, что пока не планирует выходить на пенсию, пишет портал Unilad.

Рути Шустер проработала в McDonald's в Питтсбурге, штат Пенсильвания, почти 50 лет и до сих пор любит свою работу. 100-летняя женщина, которая до пандемии ходила на танцы четыре раза в неделю, каждую пятницу после обеда работает в ресторане быстрого питания McDonald's.

Хотя многие люди скажут, что дожить до 100 лет - это большое достижение, сама Рути считает это обычным числом.

 

"Для меня это просто число. Я стала вдовой, когда мне было 50, и с тех пор работаю. Я люблю работать", - сказала Рути.

"Мне платят зарплату. Я плачу по счетам, и это хорошо. У меня никогда не было много денег, но мне всегда было достаточно", - добавила она.

За последние 50 лет Рути стала очень популярной в своем округе, и ей даже пришлось поставить свой почтовый ящик в филиале McDonald’s, чтобы люди могли бросить в него добрые пожелания в честь большого юбилея.

Видео: В ресторане McDonald's в США работает 100-летняя женщина

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