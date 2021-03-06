Далай-лама сделал прививку от Covid-19
В субботу, 6 марта, духовный лидер последователей тибетского буддизма, Далай-лама, получил свою первую вакцину от Covid-19 и призвал людей не бояться вакцинации, сообщает AP.
В субботу, 6 марта, духовный лидер последователей тибетского буддизма, Далай-лама, получил свою первую вакцину от Covid-19 и призвал людей не бояться вакцинации, сообщает AP.
"Эта вакцина необходима, чтобы избежать серьезных проблем", - сказал 85-летний Далай-лама, который был привит в индийском городе Дхарамсала вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Вакцину производит Индийский институт сыворотки.
Вместе с ним еще десять человек, живущих в его резиденции в Дхарамсале, получили вакцины от Covid-19.
В Индии более 11 миллионов человек были заболели новым коронавирусом с начала пандемии, вирус Covid-19 унес более 157000 жизней.